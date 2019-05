Piana



Iniziati i lavori di riqualificazione dello sportello al cittadino di Marlia

giovedì, 2 maggio 2019, 16:43

Sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria alla sede dello Sportello al cittadino zona nord di Marlia, in via Paolinelli (ex circoscrizione 1) per creare un nuovo centro polifunzionale da mettere a disposizione dei giovani per le loro attività, ma destinato anche alle associazioni dei cittadini e all'intera comunità. L'obiettivo è anche quello di migliorare la qualità dei servizi offerti al cittadino.

L'intervento di riqualificazione, per un investimento comunale di circa 60mila euro, si concluderà entro la metà del mese di giugno.

I lavori prevedono la riqualificazione dello sportello decentrato del Comune che sarà reso più funzionale ed efficiente e la creazione di un nuovo spazio polifunzionale, che sarà realizzato attraverso l'apertura di una porta, tra il locale dell'ex presidente di circoscrizione e la sala riunioni.

Quest'opera di riqualificazione è il punto di arrivo di un percorso di collaborazione tra l'assessore alle politiche giovanili Lia Miccichè, i consiglieri di zona Giordano Del Chiaro e Francesca Pieretti, il comitato cittadino Agorà, le associazioni del territorio ed i giovani.

“Si tratta di un intervento rilevante ed atteso per quest'area del territorio – spiega l'assessore alle politiche giovanili Lia Miccichè -. Andiamo infatti a realizzare uno spazio polifunzionale più fruibile e adatto a divenire anche un centro di aggregazione per i giovani della zona, accogliendo un'esigenza espressa dai ragazzi e ragazze che abitano nell'area e da un gruppo di cittadini espressione della comunità. Uno spazio che, riqualificato, resterà naturalmente a disposizione anche per le riunioni di associazioni e cittadini, come avviene attualmente. Inoltre andiamo a rendere più funzionale l'area dedicata ai servizi al cittadino (sportello decentrato del Comune), con l’obiettivo di garantire una qualità sempre maggiore del servizio offerto”

Le opere di manutenzione prevedono anche la realizzazione di nuovi servizi igienici ed il rifacimento degli impianti elettrici e termici.