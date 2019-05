Piana



Iniziati i lavori per la sistemazione della frana di via del Giardinetto a Marlia

martedì, 7 maggio 2019, 12:53

Sono iniziati i lavori per la sistemazione della frana di via del Giardinetto a Marlia. I lavori, per un investimento di 180 mila euro, prevedono il rifacimento e la messa in sicurezza di un tratto lungo 95 metri della sponda sinistra del Rio Nocella in via del Giardinetto interessato dal movimento franoso.

I lavori, che termineranno entro l'estate, consisteranno nella realizzazione di un'opera di sostegno al piede della sponda sinistra della scarpata dove si è verificata la frana con il cedimento della scarpata stessa e di una parte della banchina soprastante collocata al margine della carreggiata.

L'opera avrà uno sviluppo di circa 95 metri e inizierà raccordandosi con il muretto del ponticello esistente per terminare a valle raccordandosi al muretto esistente in sinistra idraulica alto circa 130 metri. Sarà cioè creato un muro di sostegno con struttura in cemento armato e rivestito in pietra dal lato del corso d'acqua.

"Con questo importante e atteso intervento andiamo a sistemare e a mettere in sicurezza una viabilità situata in una frazione centrale del territorio che è stata danneggiata a causa di una frana – spiega l'assessore ai lavori pubblici Pier Angelo Bandoni-. Con quest'opera, grazie alla costruzione del muro di sostegno che migliorerà le condizioni di deflusso del corso d'acqua, oltre a riportare la viabilità alle condizioni precedenti alla frana andremo anche ad aumentare la sicurezza idraulica della zona".

L'opera prevede infatti anche la ricalibratura dell'alveo mantenendo l'attuale larghezza ma migliorando le condizioni di deflusso. Inoltre per tutta la lunghezza del tratto di intervento verranno infissi nel terreno micropali della lunghezza di cinque metri in doppia fila di venti centimetri di diametro.