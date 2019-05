Piana



“La Carta. Una storia al futuro”: successo per l'apertura serale della mostra alla Fondazione Lazzareschi

mercoledì, 29 maggio 2019, 11:03

Successo per l'apertura serale in programma martedì 28 maggio, con visita guidata per la Mostra dedicata a La carta. Una Storia al futuro, in corso fino al 30 giugno alla Fondazione Lazzareschi di Porcari. Presenti i fotografi del gruppo “Amici di scatto” ai quali si deve la suggestiva sequenza di immagini dedicate sia alle cariere storiche che ai più moderni impianti del distretto lucchese, che insieme a Cristina Lazzareschi e all'architetto Claudio Cammarata, autore del suggestivo allestimento hanno ripercorso e illustrato le tappe di unavera e propria storia per immagini dedicata al più importante settore economico della Lucchesia, che ci vede leader in Europa. Un viaggio nella storia quello che la Mostra ci propone, ma anche nei luoghi. Attraverso una ricca serie di immagini il visitatore può percorrere la Via delle Cartiere e “visitare” dei veri reperti di archeologia industriale penetrando all'interno delle Cartiere Nardi, Birindelli; seguire la storia e il prezioso lascito di alta artigianalità della carta a mano e dell'arte delle filigrane della Cartiera Magnani di Pescia, oggi impresa sociale; fra gli spanditoi, il vecchio maglio, la carta paglia la storia della carta torna viva. “Quanto sacrificio, quanta fatica, ma anche quanta passione e inventiva – scrive Cristina Lazzareschi nella premessa al catalogo della mostra (con testi di Massimiliano Bini, Paolo Carrara, Enrico Fontana, Renzo Sabbatini, Claudio Romiti, edito da Pacini Fazzi) – hanno dato corpo ad una realtà, una storia che parte da lontano, ma che ha ancora molto da trasmettere”. Una storia che infatti ci chiama prepotentemente al presente quando al piano interrato della Fondazione troviamo, circondato simbolicamente dalle immagini della realtà produttiva del passato (stampate fra l'altro su preziosa carta Magnani) , una sezione tutta dedicata al presente e al futuro: unospazio fortemente illuminato, delimitato da un cubo in cartone al cui interno troviamo una sequenza di immagini dedicate ai moderni impianti produttivi del distretto cartario lucchese all'interno del quale, in una apposita postazione, possiamo godere della visione di un filmato 3d che ci trasporta, quasi letteralmente, nel modernissimo impianto che Sofidel ha appena inaugurato negli States. A sottolineare quanto la carta, la nostra, abbia potenti radici nel passato ma lo sguardo sempre aperto al futuro.

La Carta. Una storia al furturo, testi in Catalogo di Massimiliano Bini; Enrico Fontana; Claudio Romiti; Renzo Sabbatini, Maria Pacini Fazzi editore