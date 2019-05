La maggioranza chiede un Consiglio straordinario sulla sicurezza della scuola Orsi-La Pira

Altri articoli in Piana

giovedì, 9 maggio 2019, 21:30

Duro attacco dell'assessore all'ambiente al candidato del centrodestra. Francesconi sottolinea: "Orgoglioso dell'opposizione che stiamo facendo al progetto"

giovedì, 9 maggio 2019, 21:25

Luciano Fanucchi ex assessore alla cultura, Liano Picchi ex consigliere comunale, Lara Pacini ex consigliere comunale criticano il candidato a sindaco per il centrodestra a Capannori e rispolverano vecchie storie

giovedì, 9 maggio 2019, 14:02

Al Parco scientifico il 17 e il 18 maggio una due-giorni per stimolare idee innovative sull’economia circolare. All’Ostello La Salana la formazione dell’Erasmus+ Youthnest.crea

giovedì, 9 maggio 2019, 14:01

Splendida opportunità per tutti gli aspiranti campioncini del domani. La Scuola Calcio Inter infatti apre le proprie porte per una seduta di allenamento completamente gratuita dedicata a tutti i ragazzi interessati ad entrare a far parte del mondo Tau Calcio.

giovedì, 9 maggio 2019, 13:30

Arrivano anche ad Altopascio i contributi per gli studenti erogati dalla Regione. C'è tempo per partecipare fino al prossimo 31 maggio

giovedì, 9 maggio 2019, 12:57

"Adesso basta! È inaccettabile che un sindaco continui a prendere in giro gli abitanti del comune che ha amministrato finora", dichiara Salvadore Bartolomei a proposito delle recenti dichiarazioni sulla questione assi viari fatte dal sindaco uscente, Luca Menesini, e riportate sulla stampa