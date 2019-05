Piana : altopascio



La passione non va mai in vacanza, arrivano i summer camp firmati Tau

mercoledì, 29 maggio 2019, 14:30

La passione per il calcio non va mai in vacanza. Dopo una lunga stagione ricca come sempre di soddisfazioni, il Tau calcio Altopascio accompagnerà i ragazzi anche sotto l'ombrellone. Ecco infatti gli Inter Summer Camp,coordinati dalla società amaranto, insieme con le realtà sportive che da tempo collaborano con il Tau: Lucca Academy Tau, Livorno 9, Massa Valpiana e Versilia Calcio.

Gli Inter Summer Camp sono strutturati in periodi diversi, così da venire incontro alle esigenze di quante più famiglie possibili. Inoltre, per il 2019 c’è anche una grande novità: quest’anno infatti arriva ExtraTau Soccer Camp, una settimana da vivere insieme immersi nella natura del Monte Amiata per respirare calcio 24 ore su 24.

Cinque sedi diverse, divertimento, tecnici qualificati e abbigliamento targato Inter. Sono questi gli elementi che contraddistinguono gli Inter Summer Camp, veri e propri camp giornalieri rivolti ai ragazzi dai 6 ai 17 anni. Un modo non solo per trascorrere il proprio tempo in un ambiente sano e stimolante, ma anche per migliorare la propria tecnica in vista dell'inizio della stagione 2019-2020.

Si comincia proprio ad Altopascio (stadio comunale) dal 10 al 14 giugno; l'estate proseguirà poi a Ponte a Moriano (stadio comunale di Saltocchio) dal 17 al 21 giugno; opportunità anche fuori dalla provincia di Lucca: dal 24 al 28 giugno sono infatti in programma due camp, uno a Livorno (centro sportivo Livorno 9) e uno a Massa Valpiana (stadio comunale di Massa Marittima, Grosseto); infine si torna in Lucchesia e precisamente a Pietrasanta (stadio comunale la Pruniccia), dall'1 al 5 luglio.

Per chi non ne avesse ancora abbastanza, da quest'anno c'è un'altra bellissima opportunità: Extra Tau Soccer Camp, iniziativa nata dalla collaborazione tra Tau calcio Altopascio e Extra Soccer Training (associazione con esperienza pluriennale nell'organizzazione di campi estivi per ragazzi). Sulle pendici del Monte Amiata, nella splendida Abbadia San Salvatore, da domenica 7 a venerdì 12 luglio, una settimana tra calcio, animazione, escursioni nella natura e molto altro. Un'occasione imperdibile per tutti i ragazzi dai 6 ai 15 anni per fare una vacanza con gli amici e migliorare la propria tecnica grazie al supporto di istruttori altamente qualificati. Una bella opportunità anche per fare una prima esperienza lontano dalla famiglia.

Per maggiori informazioni è possibile telefonare ai numeri 340 7140566 - 349 4148819, consultare il sito www.taucalcioatlopascio.it o inviare una mail a taucamp@taucalcioaltopascio.it.