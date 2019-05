Piana



La proposta di Alida Bondanelli (Sinistra con Capannori): “Installare due panchine rosse nella nuova piazza Aldo Moro”

lunedì, 20 maggio 2019, 08:40

Installare due panchine rosse nella nuova piazza Aldo Moro: per sottolineare l’attenzione di Capannori contro la violenza di genere. È la proposta cui si è accennato al termine dell’evento organizzato dalle candidate della lista Sinistra con Capannori, e che ora viene rilanciato da Alida Bondanelli.

“Le donne candidate da Sinistra con Capannori al consiglio comunale di Capannori si sono ritrovate insieme in un’iniziativa pubblica – spiega Alida Bondanelli, pure lei candidata – e l’incontro è diventato un piccolo, necessario momento di conoscenza della difficile e complicata realtà della violenza di genere con tutte le sue implicazioni e declinazioni. Gli argomenti che abbiamo voluto approfondire sono stati numerosi e tutti importanti: violenza di genere (come accorgersene, prevenirla, non compiacerla), violenza assistita (quella a cui assistono i bambini e che si ripercuote su di loro per il resto della loro vita), tutela della donna (codice rosa, case rifugio, programmi di protezione, lacune legislative), assistenza legale, assistenza sociale, assistenza sanitaria (consultori, prevenzione), riscoperta di valori e della importanza di “luoghi, tempi e momenti femminili” e da ultimo ma di certo non meno importante: come possiamo fare per iniziare un cambiamento assieme all'altra metà del cielo, cioè gli uomini? Di parecchi di questi argomenti abbiamo ascoltato esperte ed esperti come Silvia Mammini, Simona Selvanetti, Daniela Grossi, Cecilia Carmassi, Matteo Guccione. Poco alla volta questo bel confronto - perché poi l’evento più che una conferenza divulgativa e informativa si è trasformato in quello che volevamo - cioè un parlarci tra donne con donne e con uomini… per superare insieme la paura di essere violate e violati (da qui, in calce, l’immagine creata da una bravissima e giovanissima amica!). Abbiamo ribadito - e dobbiamo continuare a farlo - che sono la cultura, gli stereotipi, le tradizioni i maggiori responsabili della nostra difficoltà a riconoscere ed esprimere sentimenti ed emozioni ed è da lì che possiamo cominciare per raggiungere un po’ più di equilibrio nelle relazioni tra le due metà del cielo. Come già detto, alla fine dell’incontro e a seguito di qualche riflessione prima di addormentarsi, alla sottoscritta - al suo esordio anche come presentatrice e moderatrice, oltre che come candidata nella lista Sinistra con Capannori – è venuto in mente di chiedere al comune di Capannori l’installazione di due panchine rosse proprio sulla nuova bellissima piazza di fronte al Comune e soprattutto, posizionate a mo’ di salotto per incoraggiare e, naturalmente, favorire la conversazione”.