Piana



L’Ape Maia e il Contadino Gio’ al Villaggio del Bambino

mercoledì, 29 maggio 2019, 11:12

L’Ape Maia ed il Contadino Giò al Villaggio del Bambino in Piazza Felice Orsi a Porcari. Coldiretti ancora protagonista del mondo fantastico dedicato ai bambini in occasione dell’evento in programma domenica 2 giugno (ingresso libero) nel centro storico di Porcari (Lu). Info su www.ilvillaggiodelbambino.it

Tante le iniziative della principale organizzazione agricola che ha messo in campo per guidare i piccoli visitatori fin dentro il regno dell’agricoltura tra semine, piantine da coltivare e agri-intrattenimento. Al Villaggio del Bambino arriveranno anche l’Ape Maia per far scoprire ai piccoli partecipanti il segreto dell’impollinazione e del miele ed il Contadino Giò, il primo orto-kit giocattolo per realizzare l’orto domestico pensato per le famiglie. “Partecipiamo con grande piacere al Villaggio del Bambino perché ci permettono di divulgare i principi della sana alimentazione, della vita aperta e dell’ecologia intesa come comportamento attraverso il gioco. – spiega Andrea Elmi, Presidente Coldiretti Lucca – La vita in campagna, in fattoria, sono uno strumento molto potente per coinvolgere una intera famiglia e per riconnettersi con la natura. Al Villaggio del Bambino ne diamo un piccolo assaggio”.

Per informazioni www.toscana.coldiretti.it oppure pagina ufficiale Facebook