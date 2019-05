Piana : capannori



L’appello al voto di Bartolomei: “Con noi Capannori può scrivere un’altra storia”

venerdì, 24 maggio 2019, 16:44

Alle soglie delle imminenti votazioni di domenica 26 l’appello al voto del candidato a sindaco del centrodestra Salvadore Bartolomei:

"Domenica è l’occasione per dare a Capannori la possibilità di ritrovare se stessa e di rimuovere, almeno per cinque anni, i tentacoli del Pd che la soffocano da quindici anni - esordisce Bartolomei - . È l’occasione per esultare tutti insieme, come è avvenuto, e sta avvenendo, in tanti altri paesi e capoluoghi della Toscana che hanno avuto il coraggio di mettere la parola fine al regime del centrosinistra che ha promesso lavoro, benessere, vivibilità e ha lasciato invece solo macerie e insicurezza.

Solo il centrodestra, con me come sindaco, e con una classe dirigente motivata e impaziente di mettersi al lavoro, può ricostruire il futuro spezzato delle nostre frazioni. Capannori non ha bisogno di sindaci che si autocelebrano e non ammettono di avere sbagliato; non ha bisogno di imitare le grandi città o di coltivare ambizioni che non sono alla sua portata. Capannori ha bisogno di semplicità, di cose essenziali, che diano qualità alla vita di chi la abita.

C’è bisogno di botteghe nelle frazioni, di strade sicure e illuminate, di serenità e di controllo del territorio. C’è bisogno di luoghi d’incontro e di socialità facilmente raggiungibili. C’è bisogno di aiuti concreti alle famiglie per pagare meno tasse e per poter accantonare qualche risparmio. Affinché gli anziani, i nostri figli e tutti noi possiamo vivere sereni e sentirci al sicuro dentro e fuori le nostre case - prosegue il candidato a sindaco -.

C’è bisogno di ricordarci chi siamo per custodire la nostra bellissima identità di paese rurale, ridente, bello nella sua semplicità. A cosa servono grandi piazze se le strade sono piene di buche? A cosa servono aeroporti per portare nel mondo il nome di Capannori, se i nostri paesi sono moribondi?

Noi abbiamo le idee chiare, ogni nostra proposta è realizzabile e ci è stata chiesta direttamente dai Capannoresi. Noi abbiamo importanti alleati in Parlamento e l’anno prossimo li avremo pure in Regione.

Anche Capannori adesso – finalmente – può scrivere per sé una nuova storia e, dal 27 maggio, cambiare aria. C’è un solo voto per poter cambiare veramente ed è per il Centrodestra con me sindaco" conclude Bartolomei.