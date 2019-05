Piana



Lavori di manutenzione in corso e di prossimo avvio in varie scuole del territorio

giovedì, 16 maggio 2019, 15:27

Prosegue l'opera di cura e manutenzione degli edifici scolastici da parte dell'amministrazione Menesini. Diverse le scuole interessate da interventi migliorativi.

“Avere scuole funzionali, belle e sicure è tra gli obiettivi prioritari della nostra amministrazione - spiega l'assessore alla scuola Francesco Cecchetti -. Per questo in questi anni con impegno e costanza abbiamo portato avanti tutta una serie di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria che hanno interessato molti plessi scolastici. Anche in questo periodo stiamo eseguendo alcuni lavori di manutenzione in varie scuole ed altri saranno realizzati durante l'estate”.

Si è concluso in questi giorni l'intervento di tinteggiatura dell'esterno della scuola primaria di San Ginese, mentre è in fase di ultimazione la realizzazione di una nuova pavimentazione esterna alla scuola secondaria di primo grado di Lammari. Ha preso inoltre il via l'opera di ritinteggiatura degli esterni della scuola primaria di Colle di Compito dove saranno installati anche due gazebo nel giardino per creare un'area ombreggiata. Da poco ultimato inoltre il risanamento del perimetro esterno della scuola dell'infanzia di Badia di Cantignano, mentre alla scuola primaria di Capannori è stato installato un gazebo ombreggiante nell'area esterna.

Durante la prossima estate è previsto un importante intervento alla scuola dell'infanzia di Capannori che prevede per un investimento di circa 30 mila euro, la sostituzione dei vecchi infissi e l'installazione di valvole termostatiche per la regolazione della temperatura all'interno dell'edificio scolastico al fine di ottenere un risparmio energetico. Questa scuola è stata recentemente interessata anche da un intervento di risanamento e ritinteggiatura della facciata.