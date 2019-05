Piana : montecarlo



Lavori di risanamento della condotta idrica di via Poggio Baldino II, approvato il progetto definitivo

lunedì, 20 maggio 2019, 15:21

Con la delibera numero 100 del 18 maggio 2019, rispondendo concordemente ad una richiesta dell'amministrazione, finalmente si attua un'altra importante opera di risanamento delle condotte idriche nel comune di Montecarlo con il risanamento della condotta idrica di via Poggio Baldino II, dove l'inizio lavori è previsto ufficialmente in luglio.

Grazie alla sinergia tra amministrazione Comunale e società Acque negli ultimi anni è stato possibile monitorare e coordinare in sinergia gli interventi necessari sul territorio così da razionalizzare la spesa e rimodernare la condotta idrica limitando i disagi dovuti, nel passato, agli interventi tampone sul manto asfaltato.

Tra i numerosi interventi frutto della collaborazione tra i due enti nel corso del mandato si possono ricordare, tra gli altri, l'adeguamento funzionale ed il restauro tuttora in corso della centrale di Luciani; il rifacimento delle condotte dell acquedotto dalla centrale e della frazione di Luciani fino al deposito dei macelli a Montecarlo, inclusa la rete fognaria; il rifacimento della condotta dell'acquedotto in via di Bilucio a Turchetto; la nuova rete fognaria in via Berlinguer sempre a Turchetto e sulla strada provinciale di Montecarlo.

Il progetto di Poggio Baldino II riguarda in dettaglio il rifacimento completo della condotta idrica su via Poggio II con la sua sostituzione e ammodernamento e il rifacimento degli allacci alle singole utenze. In dettaglio il progetto prevede la posa in opera di complessivi 1350 m di tubazione in ghisa DN 100 per la rete di acquedotto e il rifacimento degli allacci di utenza con asfaltatura finale della strada.