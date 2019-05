Piana



Lazzareschi (FI): "Finalmente un attraversamento pedonale sicuro su viale Europa"

lunedì, 6 maggio 2019, 13:02

Daniele Lazzareschi, consigliere comunale di Forza Italia, interviene in merito alla realizzazione di un attraversamento pedonale illuminato con cartellonistica adeguata su viale Europa a Lammari.



"Dopo tante segnalazioni e istanze - commenta - portate negli anni sia un consiglio comunale, sia sulla stampa che in consiglio provinciale, finalmente lungo viale Europa a Lammari all'altezza del bar Masini verrà realizzato a breve un attraversamento pedonale illuminato con cartellonistica adeguata in modo che i pedoni possono attraversare in modo più sicuro, inoltre verrà preso in considerazione anche l'attraversamento a Marlia, da via Delle selvette a via della Chiesa, gli unici due attraversamenti più frequentati lungo il viale Europa. Sono soddisfatto di questo intervento".