Lazzareschi (FI): "Villa Bassi, mettere in sicurezza il fossato"

martedì, 21 maggio 2019, 12:57

Daniele Lazzareschi, consigliere comunale di Forza Italia, interviene per segnalare una situazione di pericolo e chiedere di trovare un accordo per fare un intervento di messa in sicurezza.



"Ci troviamo a Marlia - commenta Lazzareschi - per l'esattezza località Villa Bassi: in questa zona attraversa la Fossa Nuova, questo canale importantissimo, come vedete dalle foto, in via di Poggio, una strada che costeggia tutto il torrente Fraga. Bene, negli anni è stata fatta la straordinaria manutenzione da parte del consorzio, e per scendere nel fosso è stato necessario aprire un varco per consentire l'accesso. È passato del tempo, ma lì è rimasto un buco facile da accedere. Ricordo che se un bambino cade in quel fosso in prossimità del ponte, lì dove si forma una specie di sifone, purtroppo non avrà speranze. Ricordo anche che in quella zona, in particolare nei mesi estivi, molti bambini giocano evitando il peggio. Chiedo agli enti preposti di trovare un accordo per poter recintare e mettere in sicurezza quel tratto di Fossato".