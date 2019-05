Piana : altopascio



Lega: "Altopascio prima città leghista della Toscana nei comuni sopra i 15 mila abitanti"

lunedì, 27 maggio 2019, 14:06

"Abbiamo letto e riletto, incrociato i dati, fatto mille volte i conteggi e quindi lo possiamo dire: LO ABBIAMO FATTO DI NUOVO! - esordisce la Lega Altopascio in un comunicato - Altopascio infatti è il Comune, sopra i 15 mila abitanti, più leghista della nostra regione! Un risultato eccezionale, veramente commovente, che bissa il successo delle scorse politiche e che ci da la consapevolezza di quanto il nostro lavoro sul territorio e in Consiglio Comunale sia apprezzato dai nostri concittadini. Uno schiaffo incredibile all'amministrazione PD (18,84 per cento), che guida (MALE!) questo comune, che boccia sonoramente il lavoro della Giunta D'Ambrosio - prosegue la Lega - . Noi lo riteniamo un punto di partenza e non un punto di arrivo, ben consapevoli che il lavoro da fare sia ancora tantissimo e che il nostro territorio ha bisogno di una LEGA sempre più forte e sempre più presente. Le valutazioni più ampie le faremo nei giorni seguenti, questo è il momento dei ringraziamenti...e quello più grande va a Simone Marconi, il Commissario della nostra sezione, il nostro condottiero che insieme a tutti i militanti e sostenitori che si sono sacrificati in questa campagna elettorale ha portato la Lega a risultati stratosferici! Grazie a tutti i militanti del nostro direttivo e ai sostenitori, sempre disponibili e instancabili! Grazie a tutti quelli che hanno collaborato alla nostra crescita, per il sostegno e per il tempo che ci hanno dedicato, per gli incoraggiamenti giornalieri, per le pacche sulle spalle e per l'invito a non mollare mai! Grazie a Matteo Salvini che si dimostra giorno dopo giorno LEADER ASSOLUTO...e grazie.....2966 VOLTE GRAZIE ai cittadini Altopascesi, che hanno espresso ancora una volta il loro apprezzamento per la LEGA! Siamo orgogliosi di questo risultato...e faremo di tutto per non tradire le tanti elettori" conclude la Lega.