Piana : capannori



Lega, intervista a Maria Lucia Esposito: “Sanità e sociale temi prioritari”

venerdì, 24 maggio 2019, 15:33

di giulia del chiaro

Dalla toga, alla divisa della Misericordia fino al santino elettorale. La voglia di fare di certo non manca a Maria Lucia Esposito, candidata con la Lega a sostengo di Salvadore Bartolomei, che, a 46 anni, ha deciso di mettersi in gioco ponendosi un obiettivo: quello di impegnarsi affinché tutti vivano condizioni decorose e serene.

Capannorese da sempre, avvocato in diritto di famiglia e responsabilità medica e volontaria alla Misericordia di Massa Macinaia, la candidata, residente nel pieno centro del comune, ha improntato la sua campagna elettorale sui due temi, per lei centrali, della sanità e del sociale.

Tra i suoi molti impegni – politici, lavorativi e sociali – l’abbiamo conosciuta per porle alcune domande.

Per la prima volta esposta politicamente, Esposito si è candidata nella lista della Lega a sostegno di Bartolomei: “condivido appieno la linea e le idee di Salvini – ha spiegato – perché penso che, nel panorama politico italiano, la Lega sia l’unica risposta concreta”. E, a proposito di Bartolomei: “in lui e nel suo programma ho trovato la linea che cercavo, il giusto peso dato a temi per me fondamentali e la spinta adeguata verso il cambiamento che serve al nostro territorio”. Un programma, quello del centrodestra che l’ha spinta a candidarsi, che – secondo l’avvocato – al di là delle idee politiche, intende mettersi al servizio di Capannori evitando di lasciare i cittadini abbandonati a loro stessi come accaduto, in passato, in molte occasioni.

Una campagna, quella di Bartolomei, che, improntata all’ascolto, ha raccolto sul territorio le priorità e le urgenze percepite dai cittadini quantificandole in oltre mille questionari compilati dagli abitanti di diverse frazioni. Tra i temi emersi dalla campagna d’ascolto prioritaria la questione della sicurezza che ha sbaragliato ogni altro aspetto facendo passare in secondo piano, tra le urgenze dei capannoresi intervistati, altre problematiche come il sociale ed il lavoro. A riguardo abbiamo chiesto il parere della candidata: “io penso che, in realtà, si tratti di aspetti paritari. Certo la sicurezza è importante dato che il nostro comune è sotto organico, rispetto all’estensione del territorio, in termini di forze dell’ordine ed è, per questo, fondamentale potenziare i mezzi e gli strumenti per garantire sicurezza ed ordine pubblico. Credo, però, che Capannori necessiti di un altrettanto forte impegno nel rafforzamento delle politiche sociali ed occupazionali”.

Tra gli aspetti che Esposito, in caso di vittoria, vorrebbe approfondire troviamo, infatti, il sociale ed il lavoro allo scopo di assistere i capannoresi dalle varie forme di fragilità, alla disabilità fino al lavoro: “altre grandi questioni, riguardanti il nostro territorio, sono quelle delle barriere architettoniche e della disabilità che necessitano l’istituzione della figura del Garante delle persone disabili al fine di costruire programmi di sostegno adeguati e di informarle su agevolazioni e finanziamenti.” Conscia di necessità riscontrate durante le attività volontarie alla Misericordia, ha poi proseguito facendo notare il poco spazio che l’attuale amministrazione ha dedicato al tema del volontariato e della diffusione nelle scuole della cultura del primo soccorso.

Come avvocato specializzato in responsabilità medica, Esposito ha raccontato di trovarsi, ogni giorno, ad affrontare un numero crescente di errori sanitari: “è sconcertante come, nonostante la professionalità e la preparazione di molti operatori sanitari, si assista ad un graduale impoverimento della sanità pubblica lucchese con il crescere di errori sanitari e con un organico insufficiente, in molte strutture socio-sanitarie, da Capannori a Marlia fino a San Leonardo”.

E alla domanda “come pensa che andrà domenica… ci lasci con un suo pronostico?” Esposito ha risposto: “all’inizio della campagna elettorale si respirava un’aria poco propensa verso il centrodestra. Nel corso dei mesi la percezione è cambiata perché sul territorio c’è stata un’alterazione della direzione dei venti che hanno cominciato ad orientarsi, ogni giorno in sempre più persone, verso una necessità di cambiamento da affidare proprio al centrodestra. Quindi che dire? Abbiamo recuperato lo svantaggio iniziale e penso che andremo al ballottaggio.”