Lega: "Lavori al cimitero di Spianate? Il minimo dopo l'aumento dei costi"

giovedì, 30 maggio 2019, 23:27

Marconi e Fagni: "Questa giunta ha la facoltà di far sembrare straordinario ciò che dovrebbe essere di ordinaria programmazione, soprattutto dopo l'aumento del costo dei loculi approvato lo scorso anno. Resterà nella storia l'affermazione dell'assessore Toci dello scorso anno in commissione dove disse che la giunta D'Ambrosio ha aumentato le tasse cimiteriali per evitare che Altopascio diventasse le isole Cayman dei defunti per poi correggersi e dire che l'aumento attuato giustificava i lavori nei cimiteri. Bene, visto che è già passato un anno, ci saremmo aspettati qualcosa di più. Ben vengano i lavori al cimitero di Spianate ma non è l'unico in sofferenza. C'è bisogno di una programmazione di lavori in tutti i cimiteri del territorio per rendere questi luoghi dignitosi. C'è bisogno di nuovi loculi, da noi già più volte richiesti e che questa amministrazione invece non ha mai nemmeno pensato di costruire, ed inoltre sarebbe il caso di prevedere delle telecamere di videosorveglianza che salvaguardino i visitatori durante le loro visite e che siano deterrenti contro i furti e il vandalismo alle tombe."