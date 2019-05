Lucchese: le associazioni di Marlia donano 2 mila 500 euro

Altri articoli in Piana

mercoledì, 22 maggio 2019, 15:13

Tragedia a Capannori nel primo pomeriggio di oggi. Un 80enne è deceduto sotto un trattore in località Gragnano, in via della Chiesa. La dinamica del fatto è ancora in fase di accertamento. Notizia in aggiornamento

mercoledì, 22 maggio 2019, 14:45

Sarà un fine settimana ricco di iniziative quello in programma nel centro di Altopascio. Nella cittadina del Tau infatti, sabato 25 e domenica 26 maggio, arriva lo "Street Food Festival - Sport, Moda e Musica", una due giorni tra cultura, sport, spettacolo, musica e ovviamente buon cibo da mangiare in...

mercoledì, 22 maggio 2019, 13:02

Sopralluogo finale, dopo i lavori conclusi, per il nuovo fontanello dell'acqua di Montecarlo realizzato in via del Fortino di fronte a Piazza d'Armi

mercoledì, 22 maggio 2019, 12:05

Altamente innovativi e creativi i tre progetti premiati nell'ambito dell'iniziativa 'Idee in circolo' promossa dall'amministrazione Menesini, assieme alla Banca del Monte di Lucca, alla Fondazione Banca del Monte di Lucca e alla Cooperativa Sociale Odissea

mercoledì, 22 maggio 2019, 11:16

È forte il lutto al Santuario della Madonnina a Lunata (Capannori) per la scomparsa del noto religioso padre Silverio Coletti, appartenente all'ordine dei carmelitani scalzi

martedì, 21 maggio 2019, 18:46

Un fatto, quello di stamani, che ha attirato l’attenzione di alcuni membri del comitato di Bartolomei sindaco che, dopo aver registrato lo slogan, hanno segnalato la questione ai vigili urbani sottoponendo loro la registrazione ed invitandoli a verificare