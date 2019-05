Lunardi: "Assi viari, fatti concreti solo dal M5S"

Altri articoli in Piana

venerdì, 24 maggio 2019, 12:45

Il team composto da Nico Montigiani (OAMH = Osservatorio Astronomico Margherita Hack, Firenze) , da Matteo Massimo Maria Santangelo (OAC = Osservatorio Astronomico di Capannori e Massimiliano Mannucci (OAMH, Firenze) lo scorso 23 maggio ha pubblicato la scoperta di due nuove stelle variabili periodiche, cioè stelle la cui luminosità varia...

venerdì, 24 maggio 2019, 09:22

Il gruppo Fratelli d'Italia di Capannori interviene per rispondere alle provocazioni di Liano Picchi, ex capogruppo di A.N. a Capannori

venerdì, 24 maggio 2019, 08:57

"La notizia di abusi edilizi nell'area limitrofa al sito Natura 2000 ZSC Lago di Sibolla, dichiarato di importanza internazionale ai sensi della Convenzione Ramsar, non può essere ignorata, perché la zona interessata ricade nell'area di ricarica, superficiale e profonda, del grande cratere palustre del lago".

giovedì, 23 maggio 2019, 17:28

Salvadore Bartolomei, candidato sindaco del Centrodestra, attacca il sindaco uscente Luca Menesini sul tema dei rifiuti e le buone pratiche del compostaggio

giovedì, 23 maggio 2019, 16:05

Individuazione dei terreni in cui ricostruire le abitazioni che saranno demolite per il raddoppio ferroviario e stop al pagamento dell'Imu, già da quest'anno, per i proprietari di immobili commerciali, di pertinenze, annessi e seconde case sfitte, sempre interessati dalla demolizione per motivi di pubblica utilità

giovedì, 23 maggio 2019, 14:52

Sono moltissimi i gatti che, liberi nei giardini o nelle vicinanze delle proprie abitazioni, dopo essere usciti non hanno fatto più ritorno: le misteriose sparizioni, sempre più in aumento e denunciate ormai da sempre più proprietari, sono avvenute in più zone della Piana