Piana



Lunardi (M5S): "Assi viari, le parole al vento degli altri candidati"

sabato, 11 maggio 2019, 13:11

Il candidato sindaco Simone Lunardi interviene sulla discussione che si è creata intorno al progetto definitivo degli Assi Viari, ovvero il tratto Nord Sud.



"Prendo atto - commenta - di come gli attuali candidati degli altri schieramenti politici si siano, per così dire “svegliati”, ma solo per i fini elettorali. Come MoVimento 5 Stelle Caoannori, già nel 2014 nel programma elettorale, abbiamo proposto di utilizzare l'autostrada da Lucca Ovest (ex casello di San Donato, fino ad Altopascio) e proponemmo una sorta di tariffa sociale di 60 centesimi per l'intera tratta e riservata ai soli residenti. Ci fanno sorridere coloro che parlando di sviluppo economico, di infrastrutture, e non sappiano poi vedere “oltre il proprio lessico”, in una inutile corsa alla poltrona, senza fare niente di concreto. Solo noi del Movimento 5 Stelle sappiamo trasformare parole vere in azioni concrete; essere al governo oggi, ha già fatto comprendere a milioni di Cittadini cosa sappiamo fare. Ora non resta che andare al governo del comune per #cambiareveramente".



Visto quello che diciamo lo facciamo, riusciamo anche a dimostrare che è scritto. Ecco, in allegato, quanto proposto nel 2014.