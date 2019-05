Piana



Matteo Salvini tira la volata a Bartolomei

sabato, 4 maggio 2019, 11:17

di eliseo biancalana

Il leader della Lega Matteo Salvini è arrivato a Capannori per sostenere la candidatura di Salvadore Bartolomei a sindaco. Tante le persone che hanno affollato via Carlo Piaggia per ascoltare il comizio del vicepresidente del consiglio e ministro degli Interni.



"Il capitano sta arrivando" è stato annunciato dal palco verso le 11. Annunciato dal coordinatore provinciale Andrea Recaldin, Salvini è arrivato da San Giuliano Terme dieci minuti dopo le 11 e, insieme a Bartolomei, ha tagliato il nastro della sede del candidato del centrodestra.



Notizia in aggiornamento