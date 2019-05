Piana



"Mi sposo a Pandora": un expo sposi nel parco di Segromigno in Monte

sabato, 25 maggio 2019, 12:58

Per promuovere il parco pubblico in via Nuova a Segromigno in Monte come location per i matrimoni e le unioni civili, il comune di Capannori e il Centro Commerciale Naturale "Indiana e dintorni" in collaborazione con Confcommercio Lucca organizzano "Mi sposo a Pandora", un expo sposi in programma domenica 9 giugno dalle 14 alle 21.



Un' iniziativa che consentirà alle coppie non solo di avere informazioni su come coronare il loro sogno d'amore nell'area a verde che è sempre più un punto di riferimento per i cittadini, ma anche di entrare in contatto con aziende locali del settore. Saranno infatti presenti una ventina di espositori del territorio con prodotti e servizi di ultima tendenza dedicati ai futuri sposi, tra cui abiti da sposa, wedding planner, abiti, bomboniere, servizi fotografici, acconciature, viaggi di nozze e auto per la cerimonia.



Per l'occasione il parco avrà un allestimento tipico da matrimonio con speciali addobbi floreali. Alle ore 16.30 è in programma una sfilata di abiti da sposa e cerimonia e di accessori. È previsto inoltre un intrattenimento musicale.



Gli espositori che partecipano a "Mi sposo a Pandora" sono Abbigliamento Bizzarro; Antonella Creations; Calzature Carosello; Dimmi di sì sposi; Dueci gioelleria, Eleganza casa; Estetica Elisabetta Simoncini; Fanini noleggio super cars; Foto studio Chelini; Gabrielli Viaggi; Hair Style Anna Maria; Hair Style colpo di testa; Hair Style per te Genny; Hair Style Ramona; Le lampade di Emma; Osteria La Pollastra; Pasticceria Il Girasole; Ristorante Lucida Mansi; Stoffa, zucchero e fantasia; Total black live music; VG Events WP.

Il parco Pandora si trova in via Nuova, vicino al Parco scientifico e si distingue per un'originale architettura verde costituita da archi in salice vivo. E' attrezzato anche con panchine e giochi in plastica riciclata. Dispone inoltre di una struttura multimediale per le informazioni turistiche.