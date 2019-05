Piana



Muore sotto un trattore

mercoledì, 22 maggio 2019, 15:13

di eliseo biancalana

Tragedia a Capannori nel primo pomeriggio di oggi. Un 80enne è deceduto sotto un trattore in località Gragnano, in via della Chiesa. La dinamica del fatto è ancora in fase di accertamento.

La centrale 118 è stata allertata alle 13.30 ed è stata inviata un'ambulanza della Croce Verde di Porcari con il medico. È stato allertato anche l'elisoccorso Pegaso, ma poi l'intervento è stato annullato perché purtroppo inutile. Sul luogo sono intervenuti anche la medicina del lavoro e i carabinieri.

Notizia in aggiornamento