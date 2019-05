In piazza Aldo Moro un mercato contadino di filiera corta

Altri articoli in Piana

mercoledì, 8 maggio 2019, 15:19

Il Parco scientifico di Capannori sarà fra i protagonisti del Versilia Yachting Rendez-vous, evento dedicato alla nautica di eccellenza in programma questo fine settimana a Viareggio. Sabato 11 maggio alle ore 15.30, uno degli eventi della manifestazione sarà infatti dedicato al progetto “Action - Attivazione Cantiere Transfrontaliero per l'Inserimento Occupazionale”

mercoledì, 8 maggio 2019, 12:48

Gli obiettivi strategici del piano riguardano infrastrutture,Al via il percorso di informazione e partecipazione che porterà alla redazione del piano strutturale associato intercomunale dei comuni di Capannori (capofila), Porcari, Altopascio e Villa Basilica sistemi insediativi e produttivi, spazi pubblici, territorio rurale, paesaggio, ambiente

mercoledì, 8 maggio 2019, 12:18

Torna ad Altopascio la Giornata per la raccolta del farmaco, in programma sabato 11 maggio. L'iniziativa, giunta alla terza edizione, negli ultimi due anni ha consentito di donare prodotti per circa 5 mila euro

mercoledì, 8 maggio 2019, 10:53

Massimo Braccini, coordinatore nazionale Fiom Gruppo Snaitech, torna ad intervenire in merito alla vicenda riguardante l'azienda che ha una filiale anche a Porcari

martedì, 7 maggio 2019, 21:34

"Clamoroso! Capannori è il primo Comune d'Italia che anticipa l'esito delle elezioni amministrative. Menesini ha perso. Così ha deciso il suo partito, decidendo che il progetto degli assi viari si farà e non tenendo in nessuna considerazione il sindaco che è anche presidente della Provincia", dichiara Salvadore Bartolomei

martedì, 7 maggio 2019, 21:22

In questo comunicato Potere al popolo Lucca spiega i motivi per i quali ha scelto di non essere presente alle prossime consultazioni amministrative per l'elezione del sindaco di Capannori