Piana : altopascio



Open day alla Scuola calcio Inter

giovedì, 9 maggio 2019, 14:01

Splendida opportunità per tutti gli aspiranti campioncini del domani. La Scuola Calcio Inter infatti apre le proprie porte per una seduta di allenamento completamente gratuita dedicata a tutti i ragazzi interessati ad entrare a far parte del mondo Tau Calcio. L'appuntamento è per sabato 11 maggio allo stadio comunale di Altopascio dalle 11 alle 12.15. L'invito è rivolto a tutti i ragazzi nati nel 2012, 2013 e 2014 che non siano già tesserati Figc.

Sarà un'occasione imperdibile, per bimbi e genitori, per conoscere dall'interno una della realtà di calcio giovanile più importanti a livello regionale e per scoprire i metodi di allenamento degli istruttori formati dagli specialisti dell'Inter Fc.

La partecipazione è gratuita ed è subordinata alla consegna di una copia del certificato medico di idoneità all'attività sportiva non agonistica in corso di validità.

Per informazioni: 340 7140566.