"Rossi e D'Ambrosio inaugurano un abuso edilizio"

lunedì, 13 maggio 2019, 23:32

"Sarebbe davvero una notizia incredibile e attendo al più presto risposte in merito da parte dell'amministrazione". Commenta così il consigliere della Lega di Altopascio Francesco Fagni, la notizia della presenza del sindaco D'Ambrosio e del Governatore della Regione Toscana Enrico Rossi, lo scorso 7 maggio presso un'azienda altopascese per "inaugurare un abuso edilizio".

"Ho appena fatto una richiesta di accesso agli atti - insiste Fagni - per appurare quali siano state le difformità accertate dalla Polizia Municipale che ha intimato all'azienda stessa la sospensione dei lavori, lo scorso 30 aprile (come da verbale nr. 22, così come indicato sull'Albo Pretorio del Comune di Altopascio). Gli abusi tra l'altro, che dalle particelle indicate insisterebbero anche sull'area oggetto della famosa variante urbanistica che l'Amministrazione non riuscì ad approvare a gennaio - per la mancanza di diversi consiglieri di maggioranza (e mai più riproposta) - sarebbero confermati dalla denuncia Facebook di un ex consigliere comunale del Pd (ancora molto vicino alla maggioranza stessa), che ha parlato di un abuso edilizio di oltre 900 mq. Aspettiamo di conoscere tutti i dettagli di questa vicenda che ha visto - questa cosa è certa - un Presidente di Regione e un sindaco avallare, come troppo spesso accade in questo periodo ad Altopascio, atti arroganti e totalmente irrispettosi delle regole. D'Ambrosio dovrà spiegare alle tante aziende altopascesi ligi alle leggi, quali siano i vantaggi ad agire rispettando tutti i crismi della regolarità".