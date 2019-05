Missioni popolari nel Compitese

Altri articoli in Piana

giovedì, 16 maggio 2019, 14:13

Il rendiconto finanziario dell'anno passato è un momento importante della vita di questo consiglio. Lo ha detto l'assessore alle Finanze Roberta Menchetti illustrando in aula il documento 2018 che presenta un avanzo di circa 3 milioni e 900 mila euro, di cui 2 milioni e 200 mila euro messo ad...

giovedì, 16 maggio 2019, 12:46

"Grazie a CasaPound è stato nominato finalmente l'amministratore del condominio ERP al civico 74/76 di via Paganico a Capannori. Ma ci sono anche altri problemi da risolvere". Scrive così Daniele Boschi, candidato sindaco di CasaPound Italia a Capannori

giovedì, 16 maggio 2019, 12:02

Piazza Aldo Moro si trasformerà in un grande spazio gioco con varie aree ludiche dedicate al disegno, alla danza, alla Lego, ai dinosauri, alla lingua inglese

giovedì, 16 maggio 2019, 11:01

Sabato prossimo, 18 maggio, alla scuola primaria di Capannori e al cinema teatro Artè si svolgerà la 'Festa degli Orti in condotta di Lucca e Capannori'

mercoledì, 15 maggio 2019, 17:16

E' accaduto nel primo pomeriggio di oggi in via Roma ad Altopascio. I vigili urbani hanno individuato l'autore e lo hanno denunciato per fuga a seguito di incidente e lesioni volontarie aggravate

mercoledì, 15 maggio 2019, 16:03

Dopo il brillante successo della prima edizione svoltasi nel 2017, fervono gli ultimi preparativi per la “Music Color Run”, in programma per sabato 18 maggio a Lammari e organizzata dall’associazione “Il sorriso di Stefano”