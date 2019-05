Piana : altopascio



Oltre 60 veicoli sequestrati dalla polizia municipale

venerdì, 24 maggio 2019, 15:34

Oltre 60 provvedimenti di confisca del veicolo a cui si aggiungono varie sanzioni amministrative, pecuniarie e decurtazione di punti sulla patente. Sono i risultati raggiunti nelle ultime settimane dalla Polizia Municipale di Altopascio nell'ambito dell'attività di controllo e pattugliamento sul territorio. Un'azione fortemente voluta dall'amministrazione comunale e dal comandante Italo Pellegrini che ha predisposto sistematiche postazioni di controllo a rotazione lungo le principali arterie del territorio comunale, al fine di garantire una maggiore sicurezza ai viaggiatori.

Molti dei provvedimenti di confisca, tra l'altro, sono scaturiti a seguito dell'accertamento che il veicolo circolava in assenza di copertura assicurativa. In un caso, addirittura, un trasgressore aveva duplicato la propria carta di circolazione, che gli era stata sequestrata in precedenza proprio dalla Polizia Municipale, in modo da poter comunque procedere alla vendita dell'autovettura (una Mercedes). L'uomo, un 50enne residente nella provincia di Pistoia, è stato denunciato all'autorità giudiziaria per omessa custodia e falso. Oggi, alcuni dei veicoli confiscati, con provvedimento del Prefetto sulla base degli accertamenti della Municipale di Altopascio, sono utilizzati da organi dello Stato.

«Il messaggio che vogliamo mandare è che Altopascio non è la "terra di nessuno". Qui le regole si rispettano e si fanno rispettare - commenta soddisfatta il sindaco Sara D'Ambrosio -. Uno dei nostri obiettivi principali è quello di garantire la sicurezza dei cittadini in ogni momento, anche sulle strade. Per questo è importante la presenza delle forze dell'ordine a presidio del territorio con pattuglie e controlli. È un lavoro a tutto tondo, che parte dall'abbandono rifiuti e arriva fino ai pattugliamenti notturni, in tutte le aree del paese, centro e frazioni più periferiche, perché la percezione di sicurezza è un diritto di tutti».

Un lavoro che si intensificherà ancora di più nei prossimi mesi, con l'approssimarsi del periodo estivo: durante l'estate, infatti, la Municipale, in accordo con l'amministrazione comunale, ha predisposto che il servizio di pattugliamento delle strade venga effettuato tutte le notti.