Piana : montecarlo



Pd: “Scuola, dall’amministrazione solo parole e nessun fatto”

lunedì, 20 maggio 2019, 08:45

“Sul progetto di ristrutturazione della scuola materna di Montecarlo, al momento attuale non esiste di fatto una programmazione adeguata della realizzazione dei lavori; non sono presenti incarichi specifici a professionisti o all’ufficio tecnico per redarre il progetto definitivo e in bilancio non sono presenti le somme spettanti all’Ente. Il rischio concreto è che non si riesca a compiere tutti gli atti necessari per realizzare un’opera molto importante per i cittadini montecarlesi. L’amministrazione uscente è latitante e non da le dovute risposte e rassicurazioni necessarie”.



È molto duro il commento del partito democratico di Montecarlo in merito alla vicenda del progetto di adeguamento sismico della scuola materna di Montecarlo. “ Da parte dell’amministrazione comunale continua incessante l’attività politica basata su selfie e grandi annunci che poi finiscono sempre con il vuoto più assoluto. Da anni ormai -continuano dal Pd montecarlese- vengono replicate le solite opere pubbliche che poi puntualmente non vengono realizzate. Ma sul progetto della scuola non è possibile scherzare; le scadenze sono incombenti è il rischio e che si possano perdere i finanziamenti concessi dal MIUR. Ad oggi c’è stato solo un incontro con la Scuola sollecitato dal Dirigente Scolastico in cui è stata paventata solo una generale definizione di inizio lavori dal mese di settembre e un ipotetico spostamento dei bambini presso i locali delle scuole di San Giuseppe con i conseguenti disagi. Le nostre preoccupazioni sono amplificate dalle mancate risposte e dai pesanti tentennamenti che il candidato Federico Carrara, espressione dell’attuale maggioranza, ha mostrato nel dibattito pubblico di venerdì sera”.



“Ci domandiamo -concludono dal PD- come mai queste opere non sono state programmate per iniziare dalla fine della scuola per minimizzare i disagi al mondo scolastico e ai cittadini, come mai non sono stati realizzati i progetti definivi per iniziare i lavori visto che i soldi dal MIUR sono stati stanziati da tempo. La scadenza del 19 agosto per concludere l’iter è imminente e ad oggi si devono dare risposte serie e concrete che da tempo a Montecarlo. E noi le pretendiamo.”