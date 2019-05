Piana : capannori



Petrini: "A Capannori 1072 persone hanno scelto Fratelli d'Italia, un risultato storico frutto di impegno e serietà"

giovedì, 30 maggio 2019, 17:17

"Nonostante la vittoria del centro-sinistra, Fratelli d'Italia cresce e raggiunge un grande risultato: mille e settantadue voti, pari al 4,51%. Sono orgoglioso quindi di poter rappresentare, per la prima volta a Capannori, Fratelli d'Italia all'interno del Consiglio Comunale". Sono queste le parole di Matteo Petrini all'indomani delle elezioni amministrative di domenica, che lo hanno visto entrare in consiglio comunale grazie alle 124 preferenze ottenute.

"Il risultato, storico, è frutto del lavoro di un gruppo di persone che da anni si impegnano sul territorio, al quale si sono aggiunti nuovi militanti che daranno sicuramente un contributo essenziale all'interno del nostro partito. Rispetto alle scorse amministrative abbiamo più che raddoppiato il consenso, superando la soglia dei mille voti e pressoché confermando, unico partito sul territorio, il risultato raggiunto alle europee. E questo risultato non può essere ottenuto dalla singola persona – prosegue Petrini - ma solo da un gruppo competente e preparato che sarà determinante per svolgere un buon lavoro all'interno del Consiglio Comunale. Da qui proseguiremo il nostro lavoro, senza porci limiti e con la coscienza di poter crescere ulteriormente e di poter raggiungere nuovi grandi traguardi. Questo, insieme ad un'opposizione totalmente rinnovata in consiglio e rappresentata da tanti giovani, delinea sicuramente un nuovo inizio per la destra capannorese. Ci aspettano cinque anni durante i quali saremo chiamati a cogliere le esigenze dei cittadini, le loro problematiche e le loro richieste. Lo faremo fin da subito, vigilando sull'operato dell'amministrazione comunale e rendendoci sempre disponibili verso tutti i cittadini, che potranno avere nella nostra sede di Via Romana un punto di riferimento costante. Ripartiremo dalle persone che ci hanno dimostrato la loro stima in questi anni e durante la campagna elettorale e dalle loro richieste, augurandoci che l'attuale amministrazione faccia tesoro delle problematiche da noi sollevate per migliorare la vita di tutti i capannoresi. Grazie a tutti i capannoresi che ci hanno dato fiducia – conclude Petrini - affidandoci un impegno ben preciso che intendiamo svolgere fino in fondo con dedizione e determinazione. Un ringraziamento particolare va al Segretario provinciale Marco Chiari e all'Onorevole di FdI Riccardo Zucconi, che sono stati sempre al nostro fianco, supportandoci e spronandoci quando ce n'è stato bisogno, ma nello stesso tempo lasciandoci massima libertà di azione, avendo sempre presente il bene del partito e della cittadinanza".