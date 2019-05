Piana, gatti scomparsi e ritrovati morti: le guardie zoofile dell'Oipa Lucca lanciano l'allarme

Altri articoli in Piana

giovedì, 23 maggio 2019, 17:28

Salvadore Bartolomei, candidato sindaco del Centrodestra, attacca il sindaco uscente Luca Menesini sul tema dei rifiuti e le buone pratiche del compostaggio

giovedì, 23 maggio 2019, 16:05

Individuazione dei terreni in cui ricostruire le abitazioni che saranno demolite per il raddoppio ferroviario e stop al pagamento dell'Imu, già da quest'anno, per i proprietari di immobili commerciali, di pertinenze, annessi e seconde case sfitte, sempre interessati dalla demolizione per motivi di pubblica utilità

giovedì, 23 maggio 2019, 14:17

Sono passati nove mesi da quando, simbolicamente, veniva posata la prima pietra a segnare l’avvio dei lavori. È così che questa mattina, a distanza di poco meno di un anno, è stata inaugurata la fattoria didattica “Terra nostra” che, sorta sui terreni di Anffas gestiti dall’azienda “Agricola Carraia”, è pronta...

giovedì, 23 maggio 2019, 12:17

L'associazione "La Foresta Che Avanza", dopo varie lamentele dei residenti, ha donato e installato dei cestini per la raccolta rifiuti

giovedì, 23 maggio 2019, 11:47

Sarà pubblicato il prossimo 5 giugno il bando per l'assegnazione di sei alloggi in locazione semplice che compongono l'insediamento abitativo di housing sociale con caratteristiche di cohousing in via del Molino a Castelvecchio di Compito la cui realizzazione è in fase di completamento

giovedì, 23 maggio 2019, 11:22

Si è concluso con successo, martedì 21 maggio sul diamante della Checchi calcio a Carraia, il progetto "Vetrina Scolastica e lo Sport" che ha portato decine di ragazzi e ragazze a conoscere il baseball e softball grazie alla società capannorese della DRK sport