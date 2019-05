Piana : capannori



Popolari e moderati: “La bretellina è nata per togliere traffico da via del Casalino e via della Madonnina”

lunedì, 13 maggio 2019, 14:48

"La bretellina che sarà realizzata da Rfi insieme al raddoppio della ferrovia per il collegamento nord-sud e sud-nord dei paesi di Capannori è una strada normale non protetta, cioè senza barriere e altro, lunga circa 1 chilometro, e con la funzione di togliere il traffico pesante da via da via della Madonnina a Santa Margherita ed il traffico di attraversamento che oggi grava su via del Casalino a Tassignano, strade che scorrono in centri densamente abitati - Con queste parole la lista "Popolari e Moderati" che alle elezioni comunali del 26 maggio sostiene il sindaco Luca Menesini interviene in merito alla questione della bretellina di Tassignano -. E' bene che tutti sappiano che coloro che dicono "no" alla bretellina, stanno dicendo "sì" a mantenere alti livelli di traffico in via del Casalino e in via della Madonnina. In sostanza stanno dicendo di tornare, aldilà di fumosi giri di parole, a come quando lì c'era il casello autostradale. A noi pare una follia. Il raddoppio ferroviario inoltre prevede la chiusura, a Capannori, di 9 passaggi a livello ed è falso dire che per dei tratti il binario può non essere raddoppiato: anche a Montecatini il raddoppio sarà completato. Su queste cose non si può mentire e chi lo fa o è completamente ignorante in materia amministrativa, o è in malafede. Il raddoppio della ferrovia è una bella opportunità di cambio di passo sulla mobilità ed è un progetto finanziato da Governo e Regione. Certo, serve un attenzione particolare da parte del Comune per tutelare i cittadini che si trovano a vivere tutte quelle situazioni di difficoltà legate agli espropri e non solo. Su questo noi saremo a fianco della gente con convinzione e competenza, non con sterili promesse elettorali che lasciano il tempo che trovano".

"Fa molta tristezza vedere gli avversari che, essendo senza idee, provano solo a confondere i cittadini – continuano i "Popolari e Moderati" -. Su temi così importanti bisogna essere onesti e dire le cose come stanno: la bretellina è stata pensata diversi anni fa, in posizione intermedia tra via del Casalino e via della Madonnina e in affiancamento all'esistente raccordo ferroviario in località Carnaio nella zona di confine tra Tassignano e S. Margherita, perché in queste due strade, dove molte persone vivono, non ci fosse traffico pesante e auto di attraversamento, rendendole quindi più sicure e adatte a garantire la sicurezza delle persone e dei bambini".