Presentata la lista civica a sostegno di Bartolomei: "Libereremo Capannori dal giogo del Pd"

sabato, 4 maggio 2019, 09:09

di giulia del chiaro

È “Svolta Comune" la lista civica che, presentata ieri sera dal candidato del centrodestra Salvadore Bartolomei, con la presenza del presidente di Energie per l'Italia, Stefano Parisi, si è unita, con 24 candidati diversificati per genere, età ed esperienza politica, attorno al candidato nella corsa alle amministrative capannoresi accanto a Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia.

La lista, nata solo a luglio dello scorso anno, è frutto dell'idea di quattro consiglieri comunali dell’opposizione, tra cui Giovanni Marchi e Giada Martinelli, intenzionati a creare qualcosa di diverso che – come hanno spiegato alcuni dei candidati – “non fosse un gruppo antagonista ai partiti esistenti, ma qualcosa in più, un’aggiunta, un sostegno ulteriore”. Il vantaggio della lista civica – hanno spiegato infatti – è quello di consentire partecipazione politica anche a chi non vuole, come coloro che provengono dal mondo dell’associazionismo e del volontariato, portare la bandiera di alcun partito.

Ad appoggiare la candidatura di Batolomei, e a presentare la lista “Svolta Comune”, il presidente di Energie per l'Italia, Stefano Parisi, che, ricordando gli insegnamenti appresi dalla campagna elettorale milanese di tre anni fa, ha sottolineato l’importanza di mantenere l’unità del centrodestra e di ritrovare lo spirito del buon governo: “l’unità del centrodestra è un grande valore che le persone percepiscono ed essere riusciti a tenerlo insieme con l’aiuto di forze civiche che non si riconoscono nel contenitore dei partiti tradizionali, ma che possono portare un contributo sostanzioso, è un sforzo importante specie in una realtà come questa in cui bisogna mandare a casa un governo di sinistra e cambiare una mentalità lunga 15 anni – e, a proposito del candidato capannorese, ha proseguito – Bartolomei è una persona che ha avuto esperienza di governo a livello cittadino e regionale, ha attraversato un suo personale periodo di crisi nel rapporto con la politica ed è per queste ragioni che è in grado di creare un rapporto personale con la gente e di far rifiorire lo spirito del buon governo riconquistando il rapporto con il territorio e cercando di costruire una città migliore”.

“Parisi è la prima figura politica a livello nazionale che ci viene a far visita per manifestare il suo appoggio e questo è molto importante per noi” ha ricordato Bartolomei sottolineando come la campagna elettorale condotta da Parisi, in corsa per la poltrona di primo cittadino di Milano nel 2016, abbia avuto un importante impronta su quanto il candidato lucchese ed i suoi sostenitori abbiamo fatto in questi mesi e stiano facendo: “la sua campagna a Milano è stata il segnale di un cambiamento di rotta del centro destra rispetto al periodo di rassegnazione diffusa in cui assistevano, da osservatori inermi, all’ascesa di Renzi”. È proprio grazie allo spirito di Parisi, al suo modo di fare campagna elettorale ed alla sua strategia politica e comunicativa che Bartolomei ha raccontato di essere tornato fiducioso ed orgoglioso del centrodestra fino a quella spinta che l’ha condotto a riprendere il proprio impegno politico candidandosi. La promessa è, dunque, quella di mettere lo stesso spirito e la stessa energia, della campagna del centrodestra milanese di due anni fa, anche a Capannori forti della convinzione di avere la ricetta giusta per migliorare la vita dei cittadini e del territorio.

Una lista civica variegata, quella di “Svolta Comune”, per età, genere ed esperienza politica: 24 candidati appartenenti a generazioni diverse, che vanno dalla classe 1954 alla 1997, ed un’ampia partecipazione femminile. L’obiettivo? Portare a casa un risultato appoggiando i partiti del centrodestra nel tentativo di chiudere, come sottolinea già di per sé il nome della lista, questa esperienza di 15 anni con il centrosinistra a Capannori. “Abbiamo trovato in Salvadore la persona ideale per appoggiare, e rendere possibile, il nostro progetto affiancandoci, come forza civica, ai partiti che lo sostengono”.

Ecco i nomi dei candidati al consiglio comunale di “Svolta Comune”: Marchi Giovanni, Martinelli Giada, Belli Marco, Biagini Emanuele, Castiglioni Angelo, Chelini Andrea, Cirelli Giuseppe, Cortopassi Benedetta, Dolci Gregory, Donati Alessia, Fenili Nicola, Giannecchini Roberta, Iriti Lella, Malfatti Gianluca, Marcucci Moreno, Martinelli Roberto, Matteoni Letizia, Natali Elena, Pucci Lucia, Serafini Alessandra, Tonietti Denise, Vanni Alessandra, Venturelli Adamo e Vetere Vincenzo.

Prossimo appuntamento questa mattina alle 11, di fronte al comitato elettorale di via Carlo Piaggia 8, con l’inaugurazione della sede elettorale ed il comizio del ministro dell’interno Matteo Salvini. È proprio a proposito dell’incontro con il vicepresidente del Consiglio che Bartolomei, dalla sua pagina Facebook, oltre a rinnovare l’invito della cittadinanza a partecipare, sottolinea come quella di stamani sia una giornata storica per Capannori: “la sua visita è un messaggio importante per la nostra terra che il 26 maggio ha l’occasione di cambiare in meglio, così come è già avvenuto nelle principali città della Toscana che hanno detto basta al malgoverno della sinistra e del PD”.