Presunti abusi edilizi nella Riserva Naturale del Lago di Sibolla, Wwf: "Al comune spetta fare trasparenza"

venerdì, 24 maggio 2019, 09:22

Il gruppo Fratelli d'Italia di Capannori interviene per rispondere alle provocazioni di Liano Picchi, ex capogruppo di A.N. a Capannori

giovedì, 23 maggio 2019, 17:28

Salvadore Bartolomei, candidato sindaco del Centrodestra, attacca il sindaco uscente Luca Menesini sul tema dei rifiuti e le buone pratiche del compostaggio

giovedì, 23 maggio 2019, 16:05

Individuazione dei terreni in cui ricostruire le abitazioni che saranno demolite per il raddoppio ferroviario e stop al pagamento dell'Imu, già da quest'anno, per i proprietari di immobili commerciali, di pertinenze, annessi e seconde case sfitte, sempre interessati dalla demolizione per motivi di pubblica utilità

giovedì, 23 maggio 2019, 14:52

Sono moltissimi i gatti che, liberi nei giardini o nelle vicinanze delle proprie abitazioni, dopo essere usciti non hanno fatto più ritorno: le misteriose sparizioni, sempre più in aumento e denunciate ormai da sempre più proprietari, sono avvenute in più zone della Piana

giovedì, 23 maggio 2019, 14:17

Sono passati nove mesi da quando, simbolicamente, veniva posata la prima pietra a segnare l’avvio dei lavori. È così che questa mattina, a distanza di poco meno di un anno, è stata inaugurata la fattoria didattica “Terra nostra” che, sorta sui terreni di Anffas gestiti dall’azienda “Agricola Carraia”, è pronta...

giovedì, 23 maggio 2019, 12:17

L'associazione "La Foresta Che Avanza", dopo varie lamentele dei residenti, ha donato e installato dei cestini per la raccolta rifiuti