Pronto il fontanello dell'acqua a Montecarlo: con gli altri tre è servito tutto il territorio comunale

mercoledì, 22 maggio 2019, 13:02

Sopralluogo finale, dopo i lavori conclusi, per il nuovo fontanello dell'acqua di Montecarlo realizzato in via del Fortino di fronte a Piazza d'Armi.

Un altro impegno mantenuto che centra l'obiettivo di fornire un servizio utile al cittadino in termini di qualità dell'acqua, risparmio economico, e non in ultimo in consumo di plastica.

Realizzato in collaborazione con l'azienda clima service il fontanello, capace di erogare acqua naturale e frizzante filtrata e garantita nella sua purezza da controllo e verifiche costanti, chiude il ciclo delle altre tre precedenti installazioni eseguire dall'amministrazione comunale a Gossi, Turchetto e San Salvatore arrivando a coprire con la cittadinanza del capoluogo, di Fornace e San Giuseppe tutto il territorio comunale.