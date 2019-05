Piana



Rifiuti nei quartieri residenziali ad Altopascio: "La Foresta che Avanza" dona cestini

giovedì, 23 maggio 2019, 12:17

L'associazione "La Foresta Che Avanza", dopo varie lamentele dei residenti, ha donato e installato dei cestini per la raccolta rifiuti.

"La decisione di installare cestini in alcune aree verdi dei quartieri – spiega Davide D'Antraccoli, responsabile regionale del movimento – deriva da una problematica molto sentita da parte dei residenti: i proprietari di animali subiscono la mancanza di cestini in cui gettare le feci dei propri amici a quattro zampe, e in molti casi si vedono costretti ad abbandonare gli escrementi ai lati della strada o nelle aiuole. Questa situazione crea inevitabilmente situazioni di degrado e scarsa igiene, non solo per i padroni degli animali ma anche per gli altri residenti, molto spesso costretti a convivere con cattivi odori".

"Abbiamo quindi agito – continua D'Antraccoli – con l'intento di agevolare i residenti che si trovano impossibilitati a rispettare le regole dettate esplicitamente da alcuni cartelli a causa della mancanza di cestini che consentano un comportamento civile, rispettoso dell'ambiente e degli altri. Il nostro scopo è quello di riqualificare e valorizzare determinate aree verdi in cui abbiamo la fortuna di veder giocare i bambini all'aria aperta".

"Il nostro intervento – conclude D'Antraccoli – ha portato un piccolo contributo a determinate zone residenziali, abbandonate al degrado dall'amministrazione comunale. Chiediamo quindi che il Comune provveda ad installare i cestini nelle zone che ancora ne sono sprovviste e che soprattutto si occupi del quotidiano svuotamento di essi."