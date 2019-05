Piana



Saluto del sindaco di Montecarlo al personale dipendente

sabato, 25 maggio 2019, 14:09

Un saluto di commiato rivolto ai dipendenti comunali di Montecarlo quello compiuto questa mattina dal sindaco Vittorio Fantozzi presso la sede municipale in occasione dell'ultima seduta di giunta:

"Nel prendere congedo dal mio ruolo, questa mattina, ho trovato doveroso ringraziare il personale dipendente del nostro Comune per il lavoro quotidiano compiuto in questi dieci anni.

Non c'è stato un singolo momento in cui i sacrifici compiuti e le gioie vissute non siano stati condivisi assieme e non c'è stato traguardo raggiunto che non sia stato figlio di questa condivisione e comunione di intenti compiuta sempre assieme alla partecipazione fondamentale del cittadino.

Il molto che è stato fatto in ogni ambito e settore della vita amministrativa e pubblica di Montecarlo a favore del territorio e della comunità montecarlese, tra cui il moltissimo che non si vede perché relegato agli atti amministrativi, resta prova concreta ed indelebile, inattacabile a qualsiasi retorica non solo elettorale, del risultato prodotto da questa magnifica sinergia.

Nel ringraziarvi singolarmente, per quanto abbiamo reciprocamente imparato in questi anni dove siamo tutti cresciuti come collettività, a voi l'augurio di continuare a servire la Repubblica e la nostra cittadinanza con la dignità e l'onore di sempre, a voi il l'onere e l'onore di continuare a cooperare con e per il benessere della comunità montecarlese, a voi l'appello a fare del vostro impiego il modo migliore per voler bene, per fare del bene a Montecarlo"