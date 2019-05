Piana



'Strade sicure': al via i lavori di asfaltatura per alcune viabilità della zona sud

lunedì, 6 maggio 2019, 14:17

Sono iniziati stamani (lunedì) da via della Colombaia a San Ginese i lavori di asfaltatura che interesseranno alcune viabilità della zona sud per un investimento complessivo di 350 mila euro. Per consentire l'intervento via della Colombaia è stata chiusa al transito ma è consentito l'accesso ai residenti. Nei prossimi giorni il cantiere si sposterà in via di San Ginese che sarà chiusa al transito, sempre con accesso consentito ai residenti, nel tratto che va dall'intersezione con via della Francese in direzione sud fino al civico 149. Le altre viabilità della zona sudinteressate dai lavori di asfaltatura sono: via dei Coselli (Coselli); via della Pieve (Pieve di Compito); via Nuova (Colle di Compito); via della Gianna, via Giuseppe Giusti (Massa Macinaia); via di Sant'Andrea (Massa Macinaia-San Giusto- S.Andrea di Compito); via di Badia (Colle- Castelvecchio di Compito), via di Piaggia (Vorno), via di Sottopoggio (Guamo).

Attualmente sono in corso e già a buon punto i lavori per la posa di nuovo manto stradale nella zona centro del territorio comunale (investimento complessivo 500 mila euro). La prossima settimana inoltre partiranno gli interventi di asfaltatura per la zona nord (investimento complessivo di 350 mila euro). I lavori prenderanno il via da via delle Piagge a Marlia e interesseranno le seguenti viabilità comunali: via Ceppo di Melo, via della Chiesa, via del Parco, via San Donnino, via Spadoni (Marlia); via delle Selvette (Marlia- San Colombano- Segromigno in Monte); via di Piaggiori (Segromigno in Monte); via di S.Antonio (San Colombano); via delle Grotte (Matraia), via di Tofori (Tofori); via di Valgiano (Valgiano-Segromigno in Monte); via delle Ralle (Camigliano); via per San Pietro (Valgiano-San Piero a Marcigliano); via Vecchia Pesciatina (Gragnano); via del Leccio (Gragnano-Lappato), via dell'Erta (Lappato).

L'investimento complessivo dell'amministrazione Menesini per i tre lotti di lavori che andranno a migliorare la percorribilità di circa quaranta strade ammonta a 1 milione e 200 mila euro.

Gli interventi di asfaltatura riguarderanno soprattutto i tratti più usurati delle viabilità.

"Nell'ambito del progetto 'Strade sicure' stiamo proseguendo nella sistemazione attraverso nuove asfaltature della viabilità comunale nelle zone centro, sud e nord del territorio per renderla più sicura e meglio percorribile spiega l'assessore ai lavori pubblici Pier Angelo Bandoni -. La sicurezza stradale è infatti obiettivo strategico della nostra amministrazione per il cui raggiungimento ci stiamo da tempo concretamente impegnando investendo importanti risorse".