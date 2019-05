Piana : capannori



Svolta Comune: "Anche la Bretellina è un "troiaio"

sabato, 11 maggio 2019, 13:45

"Se l'Italia fosse un paese normale, non dovrebbe accadere che anime di uno stesso partito, sia pur facenti parte di un diverso livello istituzionale, si presentino discordi circa la formulazione di un parere politico relativo a un opera in ballo da oltre dieci anni, anzi dovrebbero far vedere fiducia e unità". A scriverlo è la lista civica Svolta Comune che sostiene la candidatura a sindaco di Salvadore Bartolomei.



"Siamo, comunque perfettamente d'accordo con il sindaco - prosegue la nota -, che giustamente ha espresso parere contrario alla realizzazione degli Assi Viari cosi come proposti dal progetto ANAS, in quanto si tratta di un progetto come lui ha definito "troiaio". Anche la Bretellina di Santa Margherita, inserita nel progetto di RFI, che per anni è stata ingiustamente liquidata come una ricucitura fra le frazioni interessate dal raddoppio ferroviario, è nelle stesse condizioni in qualità di Asse Viario SUD (collegamento fra la Rotonda di Antraccoli ed il Pip di Carraia); pertanto anch'essa un analogo "progetto troiaio".



"Cosa possiamo fare allora per rendere un progetto "troiaio", forse, in un progetto decente? A nostro avviso, dobbiamo procedere alla riprogettazione completa degli Assi Viari per tutta la Piana di Lucca, cercando di essere meno impattanti possibile con le nostre realtà che vivono nella zona. Nel frattempo, realizzare i sottopassi previsti dal progetto RFI unitamente alle ricuciture stradali asservite esclusivamente ai ricollegamenti fra le frazioni interessate. Per la circolazione dei mezzi pesanti, in attesa del progetto complessivo degli Assi Viari (Nord - Sud , Est - Ovest), la grossa circolazione, sia per raggiungere il Casello Autostradale A11 del Frizzone che il PIP di Carraia, dovrà percorrere le strade attualmente adeguate per tali flussi".

"Contemporaneamente, trattare con Autostrade s.p.a. per l'immediato utilizzo del tratto autostradale Lucca – Capannori come alternativa all'asse est-ovest. Questa è la posizione senza incertezze e senza vaghezze - conclude la lista civica -. Si tratta solo di andare avanti in fretta e senza bighellonare ulteriormente".