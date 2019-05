Piana : capannori



Svolta Comune: "Attivare politiche di sostegno alle famiglie"

venerdì, 10 maggio 2019, 13:11

Il gruppo Svolta Comune interviene sul tema dei valori della famiglia e ribadisce la necessità di attivare politiche a sostegno dei nuclei familiari.



"I valori della famiglia devono tornare ad esser il perno su cui fonda le sue radici la società moderna. Vogliano quindi come – dichiarano da Svolta Comune – stimolare le persone e le famiglie a d essere protagoniste del cambiamento locale. E’ di fondamentale importanza attivare politiche familiari, attraverso le quali l’amministrazione locale sia, non teoricamente ma concretamente di sostegno alla famiglia.

La famiglia è da sempre il nucleo centrale della nostra comunità. È nostra ferma intenzione sostenere ogni nucleo familiare capannorese, soprattutto laddove vi sia un disagio o una improvvisa necessità. Ci impegneremo inoltre, a dare risposte esaustive in tutte quelle materie che riguardano il diritto familiare. Per questo, riteniamo indispensabile istituire un assessorato alla famiglia che sia punto di riferimento stabile per chi ne ha bisogno.

L’aiuto non può più essere dato a discorsi con promesse aleatorie, le famiglie hanno bisogno di fatti, difatti – prosegue Svolta Comune - istituiremo un bonus da 1.000 euro per le famiglie capannoresi per nuovi nati fino a 3 anni. Tale bonus sarà diviso in voucher da 50 euro da spendere nelle farmacie comunali capannoresi per acquistare prodotti per l’infanzia come pannolini, latte in polvere, omogeneizzati e medicinali.

Le famiglie - conclude Svolta Comune – hanno bisogno anche di svago e di luoghi di ritrovo sicuri e accoglienti ed è per questo che doteremo ogni frazione di un parco giochi per bambinie le loro famiglie, ristrutturando inoltre quelli già presenti sul territorio".