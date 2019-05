Piana : capannori



Svolta Comune: "Nuova Piazza Aldo Moro priva di panchine"

"Sembra assurdo: con tutto quello che è costata alla comunità capannorese, la nuova piazza Aldo Moro è priva di panchine. Come possono gli anziani i giovani o le famiglie, come diceva a suo tempo il sindaco, andare a passare il tempo libero leggendo magari un libro nella nuova piazza?" Svolta Comune, la lista civica che sostiene la candidatura a sindaco di Salvadore Bartolomei, raccoglie le lamentele dei cittadini capannoresi.

Gli esponenti del Lista continuano: "Molte persone che abbiamo incontrato in questa campagna elettorale protestano e si lamentano adducendo che non solo nella piazza non vi sono panchine, ma anche pochi alberi che possono dare un minimo di ombra nelle calde giornate estive. Non solo: il cemento natura, della pavimentazione della piazza emana calore e il sole risplendendoci dà fastidio agli occhi".

Inoltre continua la lamentela dei cittadini: "La curva, che si trova a sud ovest della piazza, viene sempre tagliata dalle macchine; insomma, per i soldi che è costata e sta costando essendo ancora un cantiere, non sembra che dia quella sicurezza e quel benessere che il sindaco e la sua giunta sono andati ripetendo per più di un anno".