Tau Calcio, gli Allievi Elite vincono e continuano a sperare

lunedì, 13 maggio 2019, 11:52

Tau calcio - Forcoli Valdera 4-1

TAU CALCIO: Donati, Magini G., Muccioli, Rinaldi, Fanani, Egger, Sauro, Pratesi, Tartarini, Magini L., Gaddini. A disp.: Likaj, Bellucci, Filieri, Gori, Menconi, Pini, Rombi, Silvano. All.: Giuli

FORCOLI VALDERA: Masha, Pellegrini, Borgherini, Telleschi, Baroncini, Sollazzi, Giusti, Guerrini, Tirino, Marianelli, Zaccaria. A disp.: Bellone, Chesi, Bacci, Bracci, Biondi, Costamagna, Marinari. All.: Citi

RETI: Guerrini, Gaddini, Bellucci, Tartarini, Magini L.

Prosegue l'inseguimento degli Allievi Elite del Tau Calcio Altopascio al San Michele Cattolica Virtus capolista. Grazie al rotondo 4-1 ottenuto in casa ai danni del Forcoli Valdera, gli amaranto rimangono in scia alla formazione fiorentina distanziati di soli tre punti ad una giornata dal termine del campionato.

E dire che le cose non si erano messe bene per gli uomini di mister Giuli. Nonostante la formazione di casa abbia sempre fatto la partita, colpendo anche una traversa con Sauro nei primi minuti di gioco, sono infatti gli ospiti a passare in vantaggio con Guerrini che sfrutta un bel cross di Giusti e batte Donati. Gli amaranto però non si scompongono e continuano a fare la partita. Sul finire della prima frazione i padroni di casa ribaltano il risultato grazie alle reti di Magini e Tartarini. Nella ripresa poi in tre minuti, tra il 70' e il 73', gli amaranto chiudono i conti grazie alle reti di Bellucci e Gaddini.

Grazie a questo successo, gli amaranto mantengono vive le speranze di vittoria. Fondamentale sarà l'ultima giornata di campionato, in programma domenica prossima, dove entrambe le contendenti saranno impegnate fuori casa. Il Tau giocherà sul campo della Lastrigiana mentre il Cattolica a Margine Coperta. Alla formazione altopascese non resta altro da fare che vincere e sperare in un passo falso del Cattolica.