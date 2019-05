Piana



Tau Calcio, sfuma il sogno degli Allievi Elite: chiudono il campionato al secondo posto

lunedì, 20 maggio 2019, 13:20

Lastrigiana - Tau Calcio Altopascio 0-1

LASTRIGIANA: Giannini, Belli, Galluzzi, Bianchi, Borgioli, Pratesi, Bussolini, Alderotti, Fallani, Cossari, Bandinelli. A disp.: Mocanu, Giampaia, Cioni, Taddei, Lacorte, Frizzi. All. Bartalucci

TAU CALCIO: Donati, Magini, Muccioli, Rinaldi, Fanani, Egger, Sauro, Pratesi, Amato, Pini, Gaddini. A disp.: Likaj, Bellucci, Gori, Magini, Menconi, Pallanti, Silvano, Tartarini, Trombi. All.: Giuli

RETI: Gaddini

Gli Allievi Elite del Tau vincono anche l'ultima partita di campionato, ma non riescono a colmare la distanza dei tre punti dalla capolista, chiudendo quindi la stagione al secondo posto.

Amarezza e soddisfazione nei ragazzi di mister Simone Giuli, che, nonostante la vittoria per 1-0 sul campo della Lastrigiana, non riescono a realizzare il sogno inseguito fino all'ultimo secondo di gioco. A festeggiare è il San Michele Cattolica che, con la vittoria per 4-0 sul campo del Margine Coperta, mantiene le tre lunghezze di vantaggio che separavano le due formazioni prima degli ultimi novanta minuti.

Poco da dire sulla partita degli amaranto che sbloccano il risultato al 24' con un tiro di Gaddini da fuori area e poi amministrano fino al triplice fischio dell'arbitro. Purtroppo non è bastato per compiere l'impresa e completare l'inseguimento alla compagine fiorentina che può festeggiare. Il Tau conclude la stagione sul secondo gradino del podio, un risultato comunque più che lusinghiero: la formazione amaranto ha infatti dimostrato di essere un gruppo dalle doti tecniche e caratteriali importanti e, guidata da un tecnico altrettanto capace, ha saputo superare le difficoltà e rimettersi in corsa, portando sui campi della Toscana un gioco maturo ed emozionante.

I giovani amaranto hanno onorato la maglia fino all'ultimo minuto, dimostrando grande attaccamento e spirito di sacrificio. Un risultato di cui la società guidata dal presidente Antonello Semplicioni può essere fiera.

Prossimo impegno con la Coppa Toscana Allievi Elite.

Giovanissimi B - Coppa Cerbai

Tau Calcio - Cgc Capezzano Pianore: 2 - 0

Fanno bene i Giovanissimi B impegnati con la prima partita della Coppa Cerbai: sul campo di Altopascio i ragazzi di mister Barsotti battono per 2 a 0 il Cgc Capezzano Pianore. I ragazzi amaranto hanno fatto la partita per tutta la gara. Dopo le prime occasioni non concretizzate, nella ripresa il Tau diventa ancora più agguerrito e segna con Coppola, veloce a sfruttare un passaggio filtrante. Il secondo gol porta la firma di Cinelli e arriva nei minuti di recupero.

Prossima gara del girone: Capezzano - Fucecchio.