Tau, gli Allievi Elite vincono e continuano a sperare. Prima Categoria ai play off

lunedì, 6 maggio 2019, 11:58

Fondamentale successo per gli Allievi Elite del Tau calcio che si impongono per 2-0 sullo Sporting Arno e proseguono il loro inseguimento alla Cattolica Virtus. A sole due giornate dal termine della stagione, gli amaranto devono sperare in un passo falso della capolista per cercare di ottenere la vittoria finale. Un successo che andrebbe ad aggiungersi a quelli già ottenuti da Allievi B, Giovanissimi Elite e Giovanissimi B per un poker formidabile. La Prima Squadra del Tau cade invece sul campo dei Diavoli Neri Gorfigliano e chiude la stagione al terzo posto. Ora gli amaranto si preparano per i play off dove affronteranno il derby con il Marginone.

Allievi Elite

Tau Calcio - Sporting Arno 2-0

TAU CALCIO: Donati, Magini G., Muccioli, Rinaldi, Fanani, Egger, Tartarini, Pini, Amato, Magini L., Sauro. A disp.: Abutoaei, Bellucci, Filieri, Gaddini, Gori, Menconi, Pratesi, Rombi, Silvano. All.: Giuli

SPORTING ARNO: Berti, Russo, Rossi, Scarlini, Costagli, Maltinti, Donnini, Sciuto, Sangineto, Pancotti, Testa. A disp.: Moscarelli, Gjomemo, Bargioni, Dondini, . All.: Morelli

RETI: Gaddini (2)

È stato un vero e proprio monologo quello degli Allievi Elite che si sono imposti per 2-0 in casa contro lo Sporting Arno. I ragazzi di mister Giuli non hanno lasciato scampo agli avversari che hanno tenuto per poco meno di un'ora prima di capitolare. A decidere l'incontro, una doppietta di Gaddini (reduce da un'ottima prestazione con la rappresentativa Under 17 della Lega Nazionale Dilettanti, arrivata in semifinale della Lazio Cup) che, in 8 minuti, regala i tre punti ai suoi e permette al Tau di proseguire l'inseguimento alla capolista Cattolica Virtus, vittoriosa per 5-0 sul campo del Floria 2000. A due giornate dalla fine del campionato le due formazioni sono distanziate di sole tre lunghezze. Tutto è ancora aperto quindi e non sono ammessi passi falsi. Prossimo impegno per il Tau sempre in casa contro il Forcoli Valdera mentre la Cattolica Virtus ospiterà lo Zenith Audax.

Prima Categoria

Tau Calcio - Diavoli Neri Gorfigliano 2-3

DIAVOLI NERI: Carvajal, Alfredini, Cassettai G., Pennucci, Fusco, Orsi, Biagiotti, Crudeli, Bonini, Cassettai A., Del Giudice. A disp.: Vanni, Venanzi, Della Croce, Manfredi, Capitani, Coiai, Gori, Morelli.

TAU CALCIO: Lavorgna, Casali, Lunardini, Vannucci, Del Sarto, Balli, Lenci, Vanni A., Pieri, Sardelli, Haoudi. A disp.: Daviddi, Tognotti, Vanni L., Giardini, Franceschi, Del Carlo, Bertenni.

RETI: Sardelli, Del Giudice, Bonini, Pieri, Cassettai A.

La Prima Squadra del Tau cade allo scadere sul terreno dei Diavoli Neri Gorfigliano, al termine di una partita spettacolare e ricca di ribaltamenti di fronte. A decidere il match un gol di Cassettai proprio al 90'. In virtù di questo risultato il Tau chiude la "regular season" al terzo posto in classifica e si prepara per i play off dove affronterà il Marginone 2000 in quello che si preannuncia un derby infuocatissimo.