Tentato omicidio dopo lite su WhatsApp: condannato anche l’ultimo imputato

venerdì, 3 maggio 2019, 12:06

14 candidate donne e 9 uomini. È una lista prevalentemente al femminile quella presentata da Forza Italia a Capannori. Nel comune della Piana gli azzurri sostengono la candidatura a sindaco di Salvadore Bartolomei

venerdì, 3 maggio 2019, 11:05

Tempo di verdetti domenica pomeriggio alle 18 al PalaBetti di Castelfiorentino. Il Bama, dopo la splendida rimonta e relativa vittoria in gara 2 mercoledì scorso, avrà il non facile compito di violare l'impianto dei castellani. Altrimenti ci sarà lo stop alla stagione oer gli altopascesi

giovedì, 2 maggio 2019, 16:43

Sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria alla sede dello Sportello al cittadino zona nord di Marlia, in via Paolinelli (ex circoscrizione 1) per creare un nuovo centro polifunzionale da mettere a disposizione dei giovani per le loro attività, ma destinato anche alle associazioni dei cittadini e all'intera comunità

giovedì, 2 maggio 2019, 14:02

Piena più di sempre ieri la rinnovata piazza Aldo Moro per il 'concertone' del Primo Maggio a Capannori promosso dall'amministrazione comunale in collaborazione con la Regione Toscana. Una maratona musicale di circa sette ore apertasi alle 15.30 e conclusasi dopo le 22

giovedì, 2 maggio 2019, 12:43

Bilancio consuntivo ok, con quasi due milioni di euro di avanzo di amministrazione spendibili per investimenti e per la crescita del territorio. È questo il dato più significativo del bilancio consuntivo 2018 dell'amministrazione D'Ambrosio, approvato martedì scorso dal consiglio comunale di Altopascio, rispettando così i termini previsti dalla legge

giovedì, 2 maggio 2019, 10:35

Per il prossimo fine settimana doppio appuntamento con gli allievi e gli strumentisti della Filarmonica "G. Puccini" di Montecarlo