Piana



“Terra nostra”: a Carraia una fattoria didattica per persone con disabilità

giovedì, 23 maggio 2019, 14:17

di giulia del chiaro

Sono passati nove mesi da quando, simbolicamente, veniva posata la prima pietra a segnare l’avvio dei lavori. È così che questa mattina, a distanza di poco meno di un anno, è stata inaugurata la fattoria didattica “Terra nostra” che, sorta sui terreni di Anffas gestiti dall’azienda “Agricola Carraia”, è pronta ad accogliere stabilmente una ventina di ragazzi con disabilità.

L’agricola Carraia, nata nel 1983 all’interno del progetto educativo di Anffas, ogni giorno ospita 20 ragazzi disabili coadiuvati da educatori, volontari ed esperti del settore per un totale di 36 persone impegnate in uno dei pochi progetti di agricoltura sociale attivi sul territorio provinciale e l’unico capace di accogliere, accanto alla disabilità, persone in condizioni socio-economiche svantaggiate favorendone l’inclusione.

“Un’emozione grande quella di oggi – ha sottolineato il direttore di Anffas, Manuel Graziani – che corona un percorso cominciato nel 2014 e che è stato possibile solo grazie al notevole volontariato che ci sostiene ed ai nostri partner economici”.

Un forte impulso, questo, che va a potenziare il già esistente Progetto Lavoro Floricultura di Anffas che, infatti, attivo da oltre trent’anni, ogni giorno vede coinvolte, in attività agricole varie, una ventina di persone con disabilità insieme ad altre categorie sociali più deboli.

“Oggi è una giornata memorabile – ha spiegato, infatti, il presidente di Anffas, Gabriele Marchetti – che vede questo progetto fare un ulteriore passo in avanti rispetto a quello già mosso con il trasferimento, di due anni e mezzo fa, in questo spazio grazie alla donazione del terreno, su cui sorgono le serre e la struttura, da parte della famiglia Franceschi”. Il presidente ha poi proseguito illustrando gli aspetti più tecnici della pianificazione resa possibile dal contributo della Fondazione per la Coesione Sociale e della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Il primo lotto di lavori, iniziato nell’agosto dello scorso anno, ha interessato il rifacimento di un ex capannone artigianale, di circa 300 metri quadrati, per adibirlo a spazio in cui organizzare laboratori e poter accogliere i ragazzi in un ambiente più confortevole per consentire di portare avanti, anche nelle stagioni più calde o più fredde, le attività didattiche senza sospensioni. Una seconda tranche di lavori riguarderà, invece, la ristrutturazione di un secondo capannone, adiacente al primo, che ospiterà un vero e proprio punto vendita gestito dai ragazzi disabili che, inseriti nel progetto lavoro, riceveranno visitatori e clienti.

Il progetto ha riguardato, inoltre, la creazione di vani per la lavorazione dei prodotti, coltivati nella struttura, e di locali tecnici tra cui quello contenente la cella frigo che, come nel caso di un’automobilina per persone con difficoltà motoria, è giunta come donazione da un privato rivelandosi particolarmente utile per la conservazione delle verdure coltivate e vendute sul posto o al mercato di Capannori il mercoledì.

Presenti all’inaugurazione, oltre ai vertici dei partner economici del progetto, anche il consigliere regionale Stefano Baccelli ed alcuni rappresentanti dei comuni di Lucca, Capannori e Porcari.

“Qua si coltivano ortaggi, frutti e piante – ha detto il sindaco di Capannori, Luca Menesini – ma la cosa più importante che ogni giorno operatori, volontari e ragazzi coltivano è un sogno: quello di dare speranza a questi ragazzi che alla fine si estende e diventa la speranza della collettività.”

Obiettivo di Anffas, per i prossimi mesi, quello di poter completare l’ultimo lotto della nuova struttura per consentire ai ragazzi di poter arrivare la mattina, direttamente alle serre, senza dover fare tappa nei centri diurni di San Pietro a Vico e San Vito.