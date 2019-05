Terzo posto per i 2006 del Tau al torneo nazionale Fair Play Elite U13

Altri articoli in Piana

domenica, 26 maggio 2019, 16:47

Sono state assegnate le cariche per il consiglio direttivo e dei sindaci revisori della sezione A.R.I. (Associazione Radioamatori Italiani) Altopascio - Montecarlo, valevoli per il triennio 2019 - 2021

domenica, 26 maggio 2019, 09:58

Tra le sfide per il futuro, l'attuazione della riforma del Terzo settore, il "Dopo di noi" e il sogno di una nuova struttura residenziale per sostituire quella di S. Leonardo in Treponzio

sabato, 25 maggio 2019, 15:26

Altopascio è terra di sport e di sportivi e la piazza di oggi l'ha dimostrato. Con centinaia di ragazze e ragazzi presenti per ricevere il premio dello sport, promosso dall'amministrazione D'Ambrosio e destinato agli atleti e alle realtà sportive del territorio

sabato, 25 maggio 2019, 14:09

Un saluto di commiato rivolto ai dipendenti comunali di Montecarlo quello compiuto questa mattina dal sindaco Vittorio Fantozzi presso la sede municipale in occasione dell'ultima seduta di giunta

sabato, 25 maggio 2019, 12:58

Per promuovere il parco pubblico in via Nuova a Segromigno in Monte come location per i matrimoni e le unioni civili, il comune di Capannori e il Centro Commerciale Naturale "Indiana e dintorni" in collaborazione con Confcommercio Lucca organizzano "Mi sposo a Pandora", un expo sposi in programma domenica 9...

sabato, 25 maggio 2019, 11:42

L'amministrazione comunale festeggia la Festa della Repubblica con un'iniziativa in programma domenica 2 giugno a Marlia realizzata assieme alla corale S.Cecilia di Marlia in collaborazione con la Filarmonica Alfredo Catalani, l'associazione Autieri d'Italia e l'associazione nazionale Combattenti e Reduci