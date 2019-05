Piana



Villa Basilica, Elisa Anelli è il nuovo sindaco

lunedì, 27 maggio 2019, 16:00

Due le liste dei candidati a sindaco per il comune di Villa Basilica: "Proposta per il comune di Villa Basilica" con la candidata Elisa Anelli e "Lega Salvini Premier" con Gianluca Flosi

Ore 16.11 Con il 72,27 per cento (688 voti) Elisa Anelli "Proposta per il comune di Villa Basilica" è il nuovo sindaco di Villa Basilica. Gianluca Flosi "Lega Salvini Premier" ha ottenuto il 27,73 per cento (264 voti).

Ore 15.42: in vantaggio (88 voti) 62,86 per cento Elisa Anelli. Flosi (52 voti) 37,14 per cento.

Su 1.686 elettori hanno votato in 1.027 (60,91 per cento). 53 le schede nulle e 22 le schede bianche.

Nel 2014 aveva vinto Giordano Ballini "Proposta per il comune di Villa Basilica" con il 77,07 per cento.