Volley 1^ Divisione maschile: il Volley 2P PanteraPorcari chiude in bellezza e ora attende i play - off

lunedì, 13 maggio 2019, 14:14

A Cecina, nell’ultima giornata del campionato di 1^Divisione maschile, nella trasferta nel palasport di via Fucini, la formazione lucchese del Volley 2P Pantera/Porcari, ospite dei padroni di casa del Volley Cecina, ferma il tabellone a proprio favore sul risultato finale di 1-3 con i seguenti parziali 25-23, 17-25, 15-25, 13-25, concludendo così il campionato al secondo posto e ora i ragazzi di mister Gigante sono attesi ai play - off. Ha diretto la gara la sig.ra Tiziana Di Bennardo.

La squadra del Volley 2P è scesa in campo con: Jonathan Cortopassi (L), Marco Farinelli opposto 18, Francesco Giambastiani centrale 12, Luca Giuliani opposto 1, Fabrizio La Rosa centrale 10, Lorenzo Menichetti schiacciatore) 3, Gabriele Micheloni centrale 4, Matteo Petri schiacciatore 3, Tommaso Puccinelli (L), Leonardo Salani (K) palleggiatore 5, Sebastian Scarafoni schiacciatore 12, assenti: Salvatore Abrescia schiacciatore, Daniel Anfuso schiacciatore, Filippo Celestini centrale, Gianfranco Davini palleggiatore, Alessio Del Testa schiacciatore, Simone Pisani opposto; all. Maurizio Gigante.

Il coach Maurizio Gigante, a fine gara ha così commentato: “malgrado le assenze, gli infortuni e con una panchina “corta” e dopo aver perso ai vantaggi il primo set, a partire dal secondo parziale e a dare continuazione nel terzo e quarto, i miei ragazzi sono scesi in campo più determinati, dando un buon ritmo alla gara e facendo vedere un’ottima pallavolo. Una bella prova che ha permesso di chiudere così la gara portando a casa tre punti e confermando nettamente il secondo posto in classifica ad un solo punto dalla prima. Ora il nostro obiettivo e far bene anche ai playoff dove ci confronteremo con ottime squadre”.

I presidenti Roberto Alfavelli e Roy Tocchini si sono detti più che soddisfatti dell’ottimo risultato ottenuto fin qui dai ragazzi e dal coach Maurizio Gigante.

La classifica del girone: Migliarino Volley 32, Volley 2P Pantera Porcari 31, Volley S. Vincenzo 25, Invicta Volley 16, Pallavolo Rosignano 12, Volley Cecina 10, Torrette Volley 0.

Ai playoff accedono, per il girone delle prime: Migliarino Volley, Valdarninsiene Volley, Volley Arezzo e per il girone delle seconde: Volley 2P Pantera/Porcari, Robus 1908 Scandicci, Firenze Volley.