Voucher per la formazione ai giovani di Porcari

giovedì, 23 maggio 2019, 09:59

Il lavoro in primo piano. La giunta guidata dal sindaco Leonardo Fornaciari si schiera al fianco dei giovani e prosegue sulla strada già tracciata dal Job day, esperienza che sarà ripetuta dopo il successo registrato in occasione dell’incontro dello scorso 28 gennaio.

Parte così il progetto pilota denominato MiFormo, per il quale l’amministrazione ha stanziato la somma di 10 mila euro e che prevede Voucher formativi a beneficio dei neo-ventenni. Le risorse saranno messe a disposizione dei giovani porcaresi da 18 a 21 anni che, terminato il ciclo di studi, decidano di partecipare a corsi di formazione professionale per acquisire le competenze necessarie al loro ingresso nel mondo del lavoro. L’entità del contributo si misura in base al reddito familiare, ma può arrivare fino all’80% del costo sostenuto per la fascia più bassa, quella fino a 6 mila euro.

A breve, dopo la stipula dell’accordo tra ufficio Politiche Giovanili e del Lavoro e Confindustria e Confcommercio, saranno resi noti tutti i corsi oggetto della convenzione.

“Oggi più che mai - spiega il consigliere David Del Prete - le aziende ricercano profili che abbiano maturato una qualche esperienza o che almeno risultino già formati per il ruolo che andranno a ricoprire. Per questo la formazione diventa un elemento essenziale per un giovane che si affaccia per la prima volta sul mondo del lavoro. Abbiamo scelto la fascia dei ventenni - aggiunge Del Prete - perché i ragazzi terminano la scuola a 18 anni e a 19 si mettono di fronte alla scelta se proseguire gli studi o mettersi subito a lavorare. E allora ecco che i corsi di formazione professionali diventano l’unico modo per presentarsi ai colloqui di lavoro con una chance concreta di ottenere un posto”.