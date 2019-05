Wonderful Cup, il primo trofeo va alla Folgor Marlia

Altri articoli in Piana

lunedì, 6 maggio 2019, 16:37

Negli ultimi giorni, infatti, sono stati individuati e multati (con sanzioni di 400 euro l'una ai quali vanno aggiunti eventuali costi sostenuti dall'ente per ripulire) tre nuovi casi di abbandono rifiuti: due con le telecamere No Dumping e uno grazie alle segnalazioni dei cittadini e alle indagini della polizia municipale

lunedì, 6 maggio 2019, 14:26

"Sabato abbiamo assistito ad un episodio increscioso ed imbarazzante sia per l'amministrazione comunale che per l'immagine stessa del nostro Comune – dichiara Matteo Petrini (Fratelli d'Italia) -. Durante il quarto set dell'ultima partita di campionato della Nottolini, giocata contro il Volley Club Cesena, le squadre hanno dovuto interrompere il...

lunedì, 6 maggio 2019, 14:17

Sono iniziati stamani da via della Colombaia a San Ginese i lavori di asfaltatura che interesseranno alcune viabilità della zona sud per un investimento complessivo di 350 mila euro. Per consentire l'intervento via della Colombaia è stata chiusa al transito ma è consentito l'accesso ai residenti

lunedì, 6 maggio 2019, 13:02

Daniele Lazzareschi, consigliere comunale di Forza Italia, interviene in merito alla realizzazione di un attraversamento pedonale illuminato con cartellonistica adeguata su viale Europa a Lammari

lunedì, 6 maggio 2019, 11:58

La formazione di mister Giuli prosegue l'inseguimento alla Cattolica Virtus capolista. La prima squadra amaranto invece si prepara al derby contro il Marginone

lunedì, 6 maggio 2019, 09:37

Daniele Boschi candidato sindaco di CasaPound Italia illustrerà le proprie proposte politiche su commercio e turismo questa sera alle ore 21.00 presso la sede di Confcommercio in Via della Madonnina a Lunata