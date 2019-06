82enne condannato per violenza sessuale ai danni di una 40enne che lavora a Altopascio

Altri articoli in Piana

lunedì, 3 giugno 2019, 14:59

"In attesa che venga convocato il primo consiglio comunale, abbiamo avuto modo di convocare una riunione per analizzare insieme il dato che è uscito da queste elezioni" esordisce così, in un comunicato Matteo Petrini, consigliere comunale Fratelli d'Italia - Capannori

lunedì, 3 giugno 2019, 14:27

Inizia con il piede giusto l'avventura del Tau calcio Altopascio nella Coppa Toscana Allievi A Under 17. La formazione amaranto di mister Giuli ha infatti superato la Sinalunghese per 5-0 nel primo turno del torneo, disputatosi ieri (domenica 2 giugno) sul neutro di Pontedera e accede così ai quarti di...

lunedì, 3 giugno 2019, 14:12

È l'Inter la squadra vincitrice del "5° Torneo internazionale Accademia dello sport Città di Altopascio", manifestazione organizzata dal Tau calcio Altopascio e riservata alla categoria Pulcini 2009. La formazione nerazzurra si è imposta dopo aver superato per 2-1 l'Empoli nella finalissima della competizione

lunedì, 3 giugno 2019, 13:31

Una bella mattinata di sole ha fatto da cornice ad un’iniziativa organizzata dal comune per sensibilizzare i più giovani al senso civico e al rispetto dell’ambiente. Il consigliere delegato David Del Prete ha accompagnato gli alunni delle classi seconde della scuola media Enrico Pea in un tour a caccia di...

lunedì, 3 giugno 2019, 12:09

Due giornate intense a Vorno, Capannori per l’avvio del progetto “Itinera Romanica+ - Governance transfrontaliera degli Itinerari Romanici”. Mercoledì 29 maggio presso la suggestiva cornice della Tenuta dello Scompiglio ha avuto luogo l’evento di lancio ufficiale

lunedì, 3 giugno 2019, 10:01

L'Associazione Cre.A. (Creatività e Apprendimento), grazie al contributo della Regione Toscana e in collaborazione con il comune di Capannori, propone un nuovo progetto Tutor per Tutti - Tutti per Tutor che si svolgerà tra giugno e agosto con una serie di incontri orientati all’acquisizione di un corretto e personalizzato metodo...